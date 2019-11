In “cantiere Taranto”: Arsenale e fondi per lavoratori

Il rilancio dell'Arsenale, il rafforzamento dei presidi sanitari, l'università e anche un fondo per la cassa integrazione nel 2020. Prendono forma i primi tasselli del “cantiere Taranto” che il premier Giuseppe Conte ha immaginato per dare risposta alla “comunità tarantina” e sostenere la città anche al di là del problema ex Ilva. L'idea di fondo, è trasformare Taranto in un “hub della transizione energetica”: non solo risanare e bonificare, ma anche 'riconvertire' la città con progetti come quello di un polo universitario di medicina specializzato in malattie del lavoro.

Nel capoluogo pugliese la necessità di risanamento si intreccia strettamente a quella di creazione di opportunità di lavoro. Perciò tra le idee sul piatto, cui stanno lavorando i ministri Peppe Provenzano e Nunzia Catalfo, c'e' l'istituzione di un fondo da 10 o 15 milioni nel 2020 per ricollocare i 1500 lavoratori che sono già in cassa integrazione a Taranto e dare soldi per andare avanti con le bonifiche dell'amianto.

Ma più in generale, in manovra potrebbero essere rifinanziati per il prossimo anno gli ammortizzatori sociali per tutte le aree di crisi, cessazione o risanamento, non solo per i lavoratori ex Ilva