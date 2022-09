In cantina l'accoglienza a 360 gradi

L'enoturismo italiano si trasforma anche nelle sue modalità di accogliere il turista per un'esperienza a 360°. Le cantine si legano agli alberghi, offrono nuove proposte di pernottamento nei vigneti (wine glamping) e creano ristoranti gourmet al loro interno, dove il vino accompagna i piatti di eccellenza a base di prodotti locali. Il 48% degli italiani desidera pernottare in un albergo tematico, il 25% in glamping, il 68% pranzare o cenare in cantina.

