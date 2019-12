In caso di decesso del proprietario

Per la complessità, rappresentiamo il caso con la domanda orginale e la risposta dell'esperto del Sole 24 Ore Pasquale Mirto).

Domanda: Siamo subentrati nella proprietà della casa, in seguito al decesso della mamma, lo scorso 19 maggio. Non abbiamo pagato gli acconti Imu-Tasi di giugno, come calcolare la prima rata e procedere al ravvedimento operoso?

Risposta: Nel quesito non è specificato se l'abitazione è occupata dal papà, nel qual caso potrebbe essere sorto il diritto di abitazione del coniuge superstite ex articoli 540 del Codice civile a condizione che la proprietà fosse di un coniuge o di entrambi. Se così fosse nulla è dovuto perchè il soggetto passivo sarebbe il solo genitore supersiste. Diversamente gli eredi avrebbero dovuto corrispondere a giugno, stante l'attuale formulazione della norma, la metà dell'imposta dovuta per l'anno, e quindi la metà dell'Imu dovuta per 7 mesi (giugno-dicembre). L'importo non versato a giugno potrà essere oggetto di ravvedimento operoso .