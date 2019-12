In caso di hard brexit, a pagare non sarà solo l’agroalimentare

Tale ridimensionamento sarebbe avvertito soprattutto nel commercio agroalimentare, nel cui ambito l’Italia si posiziona tra i principali fornitori del Regno Unito con un fatturato di 3,3 miliardi di euro, in aumento del 4% all’anno tra il 2009 e il 2018. Il posizionamento competitivo del Made in Italy agroalimentare sul mercato britannico – quasi l’8% delle esportazioni totali – evidenzia una incontrastata leadership italiana per vini spumanti, pasta, pomodoro trasformato e riso. La buona notizia è che si tratta di prodotti che, per le loro caratteristiche particolari, per la loro intrinseca assimilazione al Made in Italy e per i segmenti di domanda relativamente “ricca” che a essi si rivolgono, non dovrebbero patire in misura consistente un effetto sostituzione, in termini di diversione del consumo su beni sostitutivi di provenienza extra europea sul mercato britannico conseguente all’aumento dei prezzi dei prodotti dell’Ue causato dalla eventuale applicazione di dazi prima inesistenti.

Tuttavia, discutendo degli effetti di una hard Brexit, i veri pericoli potrebbero essere di natura macroeconomica: da un lato, gli effetti negativi sul Pil del Regno unito – che secondo molti studi potrebbero essere cospicui – e, per conseguenza, sulla domanda di prodotti con elasticità rispetto al reddito relativamente alta come quelli tipici del nostro Made in Italy; dall’altro la probabile svalutazione strutturale della sterlina rispetto all’euro conseguente a una hard Brexit, che si tradurrebbe in un ulteriore aumento dei prezzi dei prodotti importati dall’Ue sul mercato britannico e che si aggiungerebbe a quello conseguente alla eventuale imposizione di dazi. In altre parole, è probabile che il consumatore d’Oltremanica, impoverito (anche psicologicamente) dagli effetti della Brexit in termini di maggiori prezzi dei beni alimentari, potrebbe ridurre in misura significativa il consumo di prodotti già relativamente costosi come quelli del Made in Italy, resi ancora più cari dagli effetti dei dazi e della svalutazione. Tali effetti macroeconomici per loro natura non sarebbero limitati al comparto agroalimentare, ma si estenderebbero all’intero Made in Italy, accentuando la frenata delle nostre esportazioni già in atto dal 2018 e riducendo il loro contributo di sostegno alla domanda globale, che nell’ultimo decennio è stata di importanza a dir poco strategica.

Se tutto ciò accadesse – e le probabilità che accada non sono purtroppo irrilevanti – sarebbe l’ennesima dimostrazione che la Brexit e il cieco sovranismo che l’ha innescato rappresentano un gioco a somma negativa, in cui perdono tutti.