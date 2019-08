Ilva: via l’immunità totale, tutele «a scadenza». Ok a decreti su imprese, scuola e latte «salvo intese» Dalle misure per le crisi aziendali complesse ai livelli minimi di tutela per i rider che effettuano consegne per conto delle piattaforme digitali. Sono i principali capitoli del decreto legge sulla “Tutela del lavoro e risoluzione di crisi aziendali” che il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha portato oggi in Consiglio dei ministri

Da Arcelor a Whirlpool, le 10 crisi tra cassa integrazione e nuovi investimenti

Il Consiglio dei ministri ha approvato tutti i decreti all'ordine del giorno: il dl sulle crisi aziendale, il decreto sul settore lattiero caseario e il dl sulle assunzioni nella scuola - “salvo intese”.

Il decreto sui prodotti caseari e il decreto scuola, a quanto si apprende, sono stati approvati “salvo intese” visto il dissenso politico dei ministri del M5S su alcuni punti di entrambi i provvedimenti. Fonti del Movimento spiegano che i ministri Marco Bussetti e Gian Marco Centinaio si sono detti pronti a confrontarsi al fine di poter trovare un'intesa, che ne permetterà l’adozione. Al Cdm serale era assente Salvini, impegnato in un comizio ad Arcore.

Dalle misure per le crisi aziendali complesse ai livelli minimi di tutela per i rider che effettuano consegne per conto delle piattaforme digitali. Sono i principali capitoli del decreto legge sulla “Tutela del lavoro e risoluzione di crisi aziendali” che il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha portato in Consiglio dei ministri. Sul fronte delle aziende in crisi, il decreto assegna oltre 10 milioni da destinare a Whirlpool per salvare l'impianto napoletano con 412 dipendenti; le risorse dovrebbero servire a finanziare la decontribuzione per i contratti di solidarietà per realizzare il progetto di riconversione.

Nella norma inserita nel decreto imprese si toglie l'immunità totale ad Arcelor Mitta l e viene introdotto un piano di tutele legali “a scadenza” per l'azienda, strettamente vincolato al rispetto del piano ambientale secondo precise prescrizioni. Quindi, si spiega, solo se l'azienda rispetterà tempistiche, criteri e modalità di esecuzione del piano ambientale potrà usufruire delle tutele. Non è prevista alcuna immunità sulle norme a tutela della salute e della sicurezza del lavoro, si sottolinea ancora.

Il decreto, riferiscono fonti di governo M5S, andrà in Gazzetta ufficiale il 28 agosto e, al suo interno, c'è la norma sulle tutele per i rider.