In Cdm decreti siccità (con commissario straordinario) e Pa. Slitta il ddl concorrenza

I decreti legge per l’emergenza siccità e per le rafforzare le capacità amministrative della Pa. È quanto prevede l’ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato per oggi pomeriggio alle 17.30, ma iniziato alle 18.15. Prosegue il disegno di legge sulla concorrenza, ma slitta ancora il via libera da parte del Consiglio dei ministri.

Siccità, c’è un commissario straordinario nazionale

L’istituzione di una Cabina di regia interministeriale, presieduta dalla premier o dal ministro delle Infrastrutture, e la nomina di un “Commissario straordinario nazionale” per la scarsità idrica. È quanto prevede la bozza del Decreto legge sulla crisi idrica che verrà portato in Consiglio dei ministri questo pomeriggio. Il Commissario realizza gli interventi urgenti di cui è incaricato dalla Cabina di regia, monitora la situazione su tutto il territorio nazionale e l’attuazione delle opere necessarie, e può intervenire con poteri sostitutivi in caso di inadempienza, previa delibera del Cdm.

Cabina di regia contro la siccità coordinata da Salvini

La cabina di regia sarà presieduta dunque dalla premier Meloni o dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e composta da tutti gli altri ministri competenti (Ambiente, Agricoltura, Protezione civile, Pnrr e Affari regionali) pianificherà gli interventi infrastrutturali di medio e lungo periodo e definirà un piano idrico straordinario. Un commissario a tempo, fino al 31 dicembre, rinnovabile, si occuperà invece delle misure a breve termine fino alla ricognizione del fabbisogno idrico nazionale. Tutto accompagnato da un programma di semplificazioni per accelerare la spesa e le opere.



Siccità, Salvini: stiamo spendendo 1 milione di euro

«Sulla siccità come ministero stiamo correndo come matti per chiudere tutti i lavori che abbiamo trovato sospesi su dighe e invasi» ha detto il ministro dei trasporti Matteo Salvini parlando a Spresiano (Treviso) a margine dell’inaugurazione di un ulteriore tratto della Pedemontana veneta. «Stiamo investendo un milione di euro per ridurre la dispersione dalle tubature, dalle fognature - ha aggiunto - spero che pioverà tanto in questa primavera»

Per la Pa di utilizzabile anche personale in somministrazione

All'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di oggi il decreto Pa che si presenterà però in forma pesantemente alleggerita rispetto alle bozze dei giorni scorsi. Tra le ultime novità inserite nel provvedimento si registra la possibilità per le Pa di utilizzare anche personale in somministrazione dalle agenzie del lavoro e, negli enti del Sud, di stabilizzare dopo 24 mesi i circa 800 tecnici assunti per la gestione dei fondi strutturali, con un percorso parallelo a quello già previsto dal Dl per i contratti a termine dell'Agenzia per la coesione.