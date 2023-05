Cdm in ritardo, confronto sul comandante della Gdf. Sul tavolo dl fondazioni liriche

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il Governo decide sui vertici Rai. Era convocata per le 16:00 a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. Il vertice non è ancora iniziato. C’è un forte ritardo. L’esecutivo esamina tra le altre cose anche il cosiddetto “decreto Fuortes”. All’ordine del giorno della riunione è infatti inserito il decreto-legge recante «disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici e società, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale».

Cdm in ritardo,confronto sul comandante della Guardia di finanza

Dietro il ritardo dell’inizio del Consiglio dei ministri non ci sarebbe solo la visita a Palazzo Chigi dello speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Kevin McCarthy, concluso proprio attorno a quell’ora, e il prolungarsi della cabina di regia di Milano-Cortina. Come si apprende da varie fonti di governo, è ancora in corso un confronto nell’esecutivo su uno dei provvedimenti attesi, ossia la nomina del nuovo comandante della Guardia di finanza. Il tema, secondo quanto filtra, sarebbe stato oggetto di un incontro in mattinata fra il ministro della Difesa Guido Crosetto e quello dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Quelli del comandante in seconda della Gdf Andrea De Gennaro e del generale Umberto Sirico sono i nomi ricorrenti in queste ore per la scelta del successore del generale Giuseppe Zafarana, scelto dal governo come nuovo presidente di Eni.

Loading...

Arriva dunque sul tavolo della riunione dell’esecutivo un provvedimento che - secondo quanto spiegato da fonti di governo - interverrà anche sul limite di età a 70 anni oltre cui scatterebbe il pensionamento dei direttori delle fondazioni lirico-sinfoniche, che dovrebbe incidere anche sulle decisioni sulla Rai e sul futuro dell’attuale amministrazione delegato Carlo Fuortes. Il decreto, secondo quanto si legge nell’ordine del giorno del Cdm, interviene sull’amministrazione di «enti e società pubbliche» e si occupa anche di «termini legislativi» e «iniziative di solidarietà sociale».

Gli altri provvedimenti in Cdm

Gli altri punti all’esame del Cdm riguardano un decreto legislativo con norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto); un decreto legislativo con norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol recanti modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, in materia di patrocinio legale dell’Avvocatura dello Stato; un disegno di legge sull’abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo 1861-1870. All’odg anche leggi regionali.

Tetto di 70 anni di età per i direttori delle fondazioni lirico-sinfoniche

Si delinea così il destino dell'amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes. Il decreto, pronto ormai da tempo, potrebbe aprirgli la strada per il Teatro San Carlo. In questo scenario, si libererebbe la pedina di a.d. dell’azienda di Viale Mazzini. L'intento del provvedimento è estendere anche ai direttori stranieri le norme contenute nella legge Madia, che vietano a chi percepisce una pensione di occupare incarichi dirigenziali nelle strutture che rientrano all'interno del bilancio consolidato dello Stato, come i Teatri stabili e le Fondazioni lirico sinfoniche. Il tetto sarebbe fissato ai 70 anni di età, rendendo incompatibile la posizione del sovrintendente del San Carlo, Stephane Lissner, che ha ancora un paio d'anni di mandato.