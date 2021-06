In corso Cdm su dl lavoro e fisco: dallo sblocco dei licenziamenti tranne che per il tessile alla sospensione del Cashback

3' di lettura

Il decreto su fisco e lavoro, con le nuove regole sui licenziamenti, approda sul tavolo del Consiglio dei ministri. La riunione a Palazzo Chigi è in corso. Nella bozza in entrata del provvedimento di sette articoli, per un totale di 9 pagine ci sono le norme per la sospensione del programma Cashback, la proroga dello stop ai licenziamenti solo per tessile e moda, i fondi per l’Alitalia e per un nuovo differimento al pagamento delle cartelle al 31 agosto. Tra le misure previste anche quelle per il contenimento delle tariffe e per semplificare la nuova Sabatini per l’acquisto di beni strumentali delle Pmi. Il nuovo decreto estivo è destinato nel fine settimana a diventare un emendamento al decreto Sostegni bis così da essere convertito in legge entro il 24 luglio (si veda anche Il Sole 24 Ore del 30 giugno).

Bozza dl, proroga blocco licenziamenti a ottobre solo per abbigliamento e tessile

Dal 1 luglio sblocco dei licenziamenti per industria manifatturiera ed edilizia. Con l’eccezione del settore tessile-abbigliamento-pelletteria: essendo comparti ancora in crisi, vengono accordate altre 17 settimane di Cig gratuita (non sono dovuti i contributi addizionali) con stop ai licenziamenti fino al 31 ottobre. Lo prevede la bozza del decreto. La misura è finanziata con 185,4 milioni di euro. I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del primo luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il primo luglio e il 31 ottobre 2021.

Loading...

La conferma di Orlando durante il question time

La scelta è stata confermata dal ministro del Lavoro Andrea Orlando. Per il comparto «più colpito dalla crisi, il tessile-calzaturiero», ha anticipato in occasione di un question time, è in arrivo «una ulteriore proroga fino al 31 ottobre del divieto di licenziare e l’erogazione di ulteriori settimane di cassa Covid. Nello stesso tempo assicuriamo ulteriori 13 settimane di cassa straordinaria per tutte le imprese che non hanno più a disposizione strumenti di integrazione salariale».

Stop cartelle fino 31 agosto, differimento Tari Comuni

Con il nuovo decreto arriva una nuova proroga per l’invio delle cartelle esattoriali al 31 agosto, dal precedente 30 giugno. La bozza del decreto legge dispone anche il differimento del tariffario Tari da parte dei Comuni dai 30 giugno al 31 luglio.

Cinque mesi per rimborsi primo semestre Cashback

Il programma “cashback” che prevede rimborsi in denaro per acquisti con carte elettroniche è sospeso per i prossimi sei mesi, dal primo luglio al 31 dicembre 2021. I rimborsi relativi ai pagamenti con pos nel primo semestre 2021 e nel primo semestre 2022 sono erogati rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022. Prima era previsto il termine di 60 giorni dalla fine di ciascun periodo. Al momento, dunque, Cashback e Super Cashback riprenderanno nel primo semestre del 2022.