In cerca dei nuovi Olivetti. Una proposta da Valentino

“Le parole giuste a volte, hanno la capacità di evocare immagini nelle nostre menti. Possono guidare il nostro processo creativo senza ostacolarlo. Il processo può certamente diventare più razionale ma deve essere comunque evocativo per le persone che lavorano con me. Sono un lettore di poesia e questo mi aiuta a visualizzare le parole ed esprimere le mie emozioni e la mia visione attraverso di esse. Credo che la poesia protegga la nostra umanità e permetta una propria esplorazione”, ha dichiarato Piccioli.La maison fondata da Garavani - peraltro concittadino di nascita di Alberto Arbasino, visto che entrambi sono venuti al mondo in quel di Voghera: chissà che questo non abbia avuto un peso inconscio – ha in tempi recenti finanziato il lavoro di giovani letterati “globali” con serie di grants, ha prodotto un video d’artista del Massive Attack Robert Del Naja (alias 3D), in cui la parola e l’immagine compongono una coreografia di poesia visiva digitale, ha iniziato una collaborazione con la fantastica libreria newyorkese Strand ( a rischio di chiusura), ha inscenato l’ultima collezione al Piccolo Teatro di Strehler, e da diverse stagioni innerva interventi poetici in diverse attivazioni di comunicazione.

Azioni come queste ci fanno comprendere che il solco tracciato è ampio e profondo: mettono risorse concrete a disposizione dei talenti. Abbiamo bisogno di poeti artisti e scrittori in ogni azienda, in ogni comitato per recovery fund, in ogni agenzia. La cultura radicale del futuro ha bisogno di spazi di gioia e produzione, una gioia contemporanea e fosforescente, che in fondo non sarebbe dispiaciuta a un Adriano Olivetti nato nel 1980.

Gianluigi Ricuperati è scrittore, saggista e curatore. L’ultimo suo libro è Generosity. Un’agiografia di David Bowie (Piemme)