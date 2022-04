In cerca di occasioni di investimento tra 5G, metaverso e space economy

Ascolta la versione audio dell'articolo

Prudenza, preferenza verso i titoli value e selezione di aziende solide, ma non solo; anche asset reali sensibili all'inflazione come real estate, infrastrutture e materie prime hanno potenziale di crescita. Questo in estrema sintesi il pensiero di Erik Knutzen, Cio Multi Asset Class di Neuberger Berman, società indipendente fondata nel 1939, interamente controllata dai propri dipendenti che gestisce 460 miliardi di dollari di asset.

Le borse credono e sperano nei colloqui di pace. Quanto emerso dai negoziati ha spinto gli indici al rialzo, ma la tensione rimane elevata. Che idea vi siete fatti?

La crisi ucraina inasprisce le tensioni: inflazione più elevata ...