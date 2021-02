In chalet, vista mare o in città, 16 proposte per celebrare il weekend dell'amore di Sara Magro

A quasi un anno dall'inizio della pandemia, tutti desideriamo una fuga. E San Valentino è un'occasione per procurarsi una parentesi di piacere, ovviamente nel rispetto delle regole in vigore. In questo momento, 14 febbraio incluso, l'Italia è quasi tutta gialla, a parte piccole zone da verificare, ed è quindi consentito muoversi all'interno della propria regione o della propria città, dove spa e alberghi hanno aperto, qualcuno con offerte dedicate agli innamorati. Una nota importante: i ristoranti degli hotel sono aperti al pubblico ma solo per il pranzo. Per prenotare la cena, bisogna anche fermarsi a dormire. Dai cinque stelle ai piccoli agriturismi, da Nord a Sud, ecco i nostri suggerimenti.