In Cibum, l’incubatore per le startup del food

Formamentis, la prima Scuola di alta formazione gastronomica del Sud, che ha sede a Pontecagnano

La call, indetta appunto per selezionare le idee da incubare, è aperta a imprese del settore food, costituite o in fase di costituzione. I migliori progetti saranno selezionati dalla commissione tecnica di In Cibum Lab con votazione online. Le realtà arrivate per così dire in semifinale, dovranno sfidarsi nel corso di una startup competition presso In Cibum Lab, dove verranno sottoposte al giudizio finale di tre manager di successo: Gianluca Dettori, Giuseppe Melara e Dominga Cotarella.

Ai progetti selezionati verrà offerto un “Grant Award”, pari alla copertura totale degli oneri di partecipazione al programma di accompagnamento e di accelerazione della durata di tre mesi, convertibile in equity all’interno del capitale dell’impresa, in linea con quanto avviene nei maggiori hub di accelerazione italiani. A finanziare il percorso sarà Demetra, la nuova holding promossa da Fmts Group, che punta così a stimolare la creazione di un ambiente favorevole alla nascita di nuove imprese altamente specializzate nel settore food attraverso un meccanismo equity based.

Gli sponsor che già affiancano la Scuola di alta formazione gastronomica, assisteranno anche In Cibum Lab nella valutazione dei progetti e, a quelli giudicati meritevoli, assicureranno accompagnamento allo sviluppo di soluzioni di mercato. A sostenere In Cibum Lab saranno Illy, Electrolux, Petra Molino Quaglia, Monograno Felicetti, D’Amico e Robo.

In Cibum Lab potrà inoltre contare sul network di competenze maturate nell’ambito della Scuola, avviata nel 2019, che già conta su 50 allievi formati. Molti gli chef stellati tra i formatori, tra cui Gennaro Esposito, Moreno Cedroni, Cristiano Tomei, Gabriele Bonci. Il direttore scientifico della scuola è Enzo Vizzari, direttore delle guide dell’Espresso.

«Con la nostra Scuola – precisa Giuseppe Melara, numero uno di Formamentis Group – abbiamo puntato, riuscendoci, a far convergere gli attori del mondo della gastronomia e del settore agroalimentare in un unico contesto, in modo da far acquisire non solo abilità e competenze, ma da promuovere anche crescita culturale e professionale. Con In Cibum Lab puntiamo anche a creare un ecosistema centrato su nuovi modelli imprenditoriali legati al food, stimolando la cultura del cambiamento, promuovendo, diffondendo conoscenza, e alimentando processi di innovazione che consentono alle imprese di cogliere nuove opportunità di crescita».