In cima all'Everest: la storia dell'alpinismo è scritta sulle pareti degli Ottomila

Dopo una tale investitura conquistata sul campo, lo stesso anno la Casa della Corona lanciò un orologio che, fin dal nome, testimoniava ulteriormente il suo rapporto con le esplorazioni: l'Oyster Perpetual Explorer (noto come Explorer), un modello dalla cassa di 36 mm di diametro. Dimensioni che oggi Rolex ha riproposto in una nuova generazione di segnatempo di questa collezione. In due versioni. La prima presenta una cassa impermeabile fino a 100 metri di profondità in acciaio Oystersteel con lunetta in oro Rolesor giallo di 18 carati. Gli stessi materiali utilizzati anche sul bracciale bicolore Oyster a tre file (oro al centro, acciaio ai lati). Essendo un Explorer, il quadrante laccato nero non può che rispondere a dei codici fondamentali per renderne la lettura immediata: gli indici, i numeri e le lancette sono in oro giallo con inserti in Chromalight (al buio crea un effetto di colore blu) per una lettura del tempo migliore anche in condizioni di scarsa visibilità. Il movimento di questi Explorer è il calibro Perpetual 3230 a carica automatica lanciato nel 2020). Nella seconda versione, invece, le parti metalliche sono tutte in acciaio Oystersteel.

La lancetta supplementare arancione dell'Oyster Perpetual Explorer II permette la lettura di un secondo fuso orario. Cassa in acciaio Oystersteel di 42 mm di diametro e movimento calibro 3285 di manifattura. Prezzo: 8.150 euro.

Tra le novità dell'anno, Rolex ha anche dedicato due nuovi modelli al suo Explorer II, orologio lanciato per la prima volta nel 1971, più imponente rispetto all'Explorer tradizionale e con l'aggiunta di una lancetta supplementare per segnalare un secondo fuso orario. Gli ultimi Explorer II hanno cassa e bracciale in acciaio di 42 mm di diametro, quadrante laccato bianco o nero (a seconda della declinazione) e il movimento automatico calibro Perpetual 3285. La saga di Rolex nell'esplorazione del tempo continua.