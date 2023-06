In Cina disoccupazione giovanile record: i laureati sono troppi

Ad aprile la disoccupazione giovanile ha toccato quota 20,4% nella fascia tra i 16 e i 24 anni di età, quattro volte il tasso di disoccupazione vicino al 5%. I quasi 11,6 milioni di studenti che si laureeranno a giugno dovranno affrontare una realtà ostile. Il copione cinese secondo Goldman Sachs ricalca la disoccupazione giovanile superiore al 20% in diversi Paesi europei, mentre negli Stati Uniti è vicina al 10%. Fa specie che gli Usa dichiarino oltre 330mila nuove assunzioni a maggio ma, è un dato di fatto, in Cina la stagione degli automatismi è agli sgoccioli. Non ci sono posti per tutti. E l’automazione sostituisce l’uomo. La SquareDog Robotics, costituita da software AI potenziato e hardware nelle costruzioni, non a caso si è alleata con il gigante China state construction: macchine per costruire ponti, tinteggiare pareti, vigilare sulla sicurezza di cantieri senza operai né ingegneri.

L’impatto dell’intelligenza artificiale

Cinque anni fa PwC aveva ipotizzato, in uno scenario completamente diverso, l’impatto dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie correlate stimando una crescita dell’occupazione fino al 12% in Cina rispetto ai prossimi due decenni. In pratica, altri 93 milioni di posti di lavoro nel 2037, con l’eccezione di costruzioni e agricoltura fanalino di coda, ma a parità di produttività e con salari adeguati.

Ma il potenziale della Cina come leader mondiale nel futuro è incerto. Si stima al contrario che l’intelligenza artificiale e le tecnologie come robot, droni e veicoli autonomi, potrebbero soppiantare circa il 26% dei posti di lavoro esistenti nei prossimi due decenni. McKinsey poneva cinque priorità per un effetto positivo sul lato della domanda che, però, non si sono verificate: costruire un solido ecosistema di dati; stimolare l’adozione dell’intelligenza artificiale nelle industrie tradizionali; rafforzare i talenti; garantire sistemi di istruzione e formazione all’altezza della sfida; infine stabilire un consenso etico e legale tra i cittadini cinesi e nella comunità globale. Di certo la chatbot di SenseTime che, in diretta, nello stand si presenta con un «Ciao, sono Shirley, il tuo avatar», fa impressione e inorgoglisce, per quanto sembra vera, ma di certo non risolve la montagna di problemi da superare.

