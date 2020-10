In Cina è ripartito lo shopping del lusso, marchi italiani in prima fila

Focus sui viaggi locali

I viaggi si sono concentrati su località prettamente turistiche come l’isola di Hainan dove, durante la Golden week, anche grazie a una recente politica sul tax free le vendite nei mall sono salite di oltre il 148% a oltre il miliardo di remimbi, quindi circa 130 milioni di euro. I beni più comprati? Beauty e profumi, orologi e gioielli. Ma anche le città dello shopping non sono da meno: i 437 mall di Shanghai nella settimana di festa hanno venduto merce per 12,8 miliardi di remimbi (oltre 1,6 miliardi di euro), +13,7% sull’anno precedente.

Ad aver raccolto i dati citati per tracciare un quadro aggiornato dell’andamento del mercato cinese è Retex, società che opera nel settore retail in Cina e unico partner europeo di Tencent, il colosso cinese cui fa capo il social Wechat. Nel post lockdown, la reazione dei cittadini della Repubblica Popolare è stata dinamica, come spiega Santiago Mazza, digital advisor di Retex: «I cinesi non hanno perso la voglia di viaggiare, ma preferiscono farlo entro i confini nazionali per questioni di sicurezza. Non hanno timore di entrare nei negozi fisici e nei mall dove, anche grazie alla tecnologia, i controlli sono molto rigidi: in alcuni casi si varca la soglia solo dopo aver scannerizzato un QR code e, tramite il contact tracing, “certificato” di non aver avuto contatti con positivi al Covid-19».

Marchi del lusso vincenti

La tendenza, conferma Mazza, è quella di acquistare brand del lusso europeo soprattutto «nelle aree tax free e utilizzando i cosiddetti canali crossborder come Tmall Global o i Mini program di Wechat (una sorta di pop up store attraverso cui i brand vendono direttamente sul social, ndR) che, facendo arrivare la merce da oltre confine applicano una tassazione molto più bassa rispetto ai portali cinesi. Si parla del 9% contro il 40-50 per cento».