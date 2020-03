In Cina nessun nuovo caso interno, solo contagi dall’estero Il giro di boa dopo due mesi di quarantena. Adesso il pericolo sono i cittadini tornati da Paesi che non avevano in vigore misure di contenimento di R.Es.

Il tempio vuoto di Jogyesa a Seul

La buona notizia è che la Cina non ha registrato nuovi casi domestici di coronavirus mercoledì 18 marzo per la prima volta da quando l’epidemia è scoppiata. Un traguardo raggiunto dopo due mesi di misure restrittive al movimento delle persone. Il dato preoccupante, invece, è l’emergere di una seconda ondata di contagi nei Paesi asiatici che vengono diffusi da persone rientrate dall’estero dove non erano in vigore misure di contenimento. In Cina, sempre mercoledì, questi ultimi sono stati 34.

Contagi «esterni» anche a Singapore

Il Paese asiatico, dove l’epidemia è arrivata un po’ dopo che in Cina, mercoledì 18 marzo ha riportato 47 nuovi casi, dei quali 33 (ben due terzi) portati in patria da cittadini rientrati dall’estero.

La Corea del Sud interrompe la serie positiva

I dati raccolti in Corea del Sud dal Korea Centers for Disease Control and Prevention (KcDc) mostrano che dopo quattro giorni consecutivi di casi sotto quota 100, le infezioni sono di nuovo lievitate a 152 per un totale di 8.565. I nuovi decessi sono stati 7 a 91 complessivi. Oltre la metà dei contagi è avvenuta a Daegu nella setta religiosa della chiesa di Gesù Shincheonji. I timori di uan diffusione ulteriore sono legati anche a un call center di Seul e alcune chiese protestanti della provincia di Gyeonggi.