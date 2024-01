In Cina nuovo indice blue-chip per spingere i settori strategici

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Le borse cinesi hanno lanciato un nuovo indice per le blue-chip in modo da stimolare gli investimenti nei listini ritenuti strategicamente importanti per Pechino. Secondo gli investitori e gli analisti, l’indice Csi A50 , che ha debuttato martedì 2 gennaio, è destinato a stimolare la creazione di prodotti d’investimento che garantiscano una maggiore ponderazione di settori come le energie rinnovabili e la produzione di semiconduttori, aree centrali nella visione dei politici per la transizione economica e la sicurezza nazionale.

Il nuovo indice

L'introduzione del nuovo indice fa seguito a una prolungata svendita dei titoli azionari cinesi che ha provocato deflussi record di denaro straniero e ha lasciato l'indice Csi 300 dei titoli quotati a Shanghai e Shenzhen in calo di oltre l'11% nel 2023 a causa della deludente crescita economica. In confronto, l'S&P 500 è salito di oltre il 24% nello stesso periodo.

Loading...

La Borsa di Shanghai , che possiede congiuntamente la China Securities Index Company con la sua controparte di Shenzhen, ha dichiarato questa settimana ai media statali che si assicurerà che il fornitore di indici «arricchisca il pool di prodotti degli indici azionari, che saranno sfruttati per mostrare il cambio di marcia nella struttura economica della Cina».

La Borsa, gli indici del 4 gennaio 2024

Le società quotate

Tra i principali componenti del Csi A50 figurano Kweichow Moutai, la società di liquori di maggior valore al mondo, la società di batterie Contemporary Amperex Technology Co, il produttore di chip Semiconductor Manufacturing International Corp e Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals. L'attenzione diversificata dell'indice contrasta con i benchmark esistenti che danno poca importanza ai nuovi motori della crescita economica, a causa delle loro ponderazioni basate principalmente sulla capitalizzazione di mercato.

Il parere degli analisti

Secondo quanto riportato dal sito del Financial Times, gli analisti hanno detto che gli investitori stranieri e istituzionali in Cina tendevano a concentrarsi sul Csi 300 che privilegiava i titoli finanziari, mentre gli operatori al dettaglio di solito tenevano d’occhio l’indice Shanghai Composite che pesa sulla finanza e sull’industria.