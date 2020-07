In Cina il Pil torna a correre (+3,2%), ma la borsa di Shanghai crolla Secondo l’istituto nazionale di statistica «l'economia nazionale ha superato progressivamente l'impatto avverso della pandemia» di Rita Fatiguso

Con un sorprendente balzo del 3,2% il Pil cinese nel secondo trimestre si lascia alle spalle la crisi coronavirus e la contrazione del 6,8%, il dato peggiore da almeno la metà degli anni 60.

Pechino incassa il 3,2% annuo e l'11,5% su base congiunturale ed è davvero un dato straordinario per il Paese che quest'anno, in deroga a ogni tradizione, non ha fissato alcun obiettivo di Pil.

Dopo aver registrato una ripresa - l'interscambio commerciale in dollari è tornato positivo a giugno rispetto a maggio con l'export cresciuto dello 0,5% grazie alla domanda di dispositivi medici e di prodotti farmaceutici - Pechino ha anche incassato un aumento dell'import del 2,7% sulla spinta della richiesta di componenti dell'elettronica e materie prime.

Se l'export è salito dello 0,1% nel secondo trimestre e l'import si è contratto del 9,7%, il dato del 16 luglio conferma la ripresa piena nella seconda metà del 2020 con il prevedibile recupero della domanda internazionale.

Mercati in ribasso

Ma le borse non si allineano al dato positivo del Pil e registrano forti perdite. L'indice delle blue chip, il CSI, crolla del 4,8 per cento a ridosso della chiusura. L'indice Composite di Shanghai cede il 2,25%, a 3.285,61 punti, mentre quello di Shenzhen perde il 2,64%, a quota 2202.12.

Gli operatori di borsa sono stati primi ad essere rimasti spiazzati da una reazione così forte alla crisi pandemica.