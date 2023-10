In città meno rifiuti ma più auto. Milano e Torino guidano il calo del traffico

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Gli sforzi messi in campo nell’ultimo decennio per una mobilità urbana più sostenibile non sono sufficienti a ridurre il numero di automobili in circolazione. Se ne contano in media 66,6 ogni 100 abitanti nelle 105 città capoluogo prese in esame dall’indagine Ecosistema urbano, in aumento rispetto al tasso di motorizzazione medio di 64 auto pubblicato nel 2004 in base ai primi dati Aci sulle auto immatricolate in città, riferiti al 2001.

È questo uno dei trend storici che emergono dall’analisi longitudinale dei dati presi in esame da Legambiente nel rapporto Ecosistema urbano ogni anno dal 1994. L’indagine, giunta alla sua trentesima edizione, ha sempre misurato le performance dei centri urbani capoluogo di provincia nelle politiche ambientali: mobilità, qualità dell’aria, gestione dei rifiuti, e così via.

Loading...

TUTTE LE CLASSIFICHE, CITTÀ PER CITTÀ

Il trend delle auto

La conoscenza della consistenza del parco auto è un indicatore fondamentale per descrivere la qualità della vita negli ambienti urbani. Il tasso di motorizzazione, infatti, costituisce uno degli elementi maggiormente problematici per le città e distingue sfavorevolmente l’Italia nel panorama mondiale, da decenni. In Italia nel 1994 circolavano infatti 28.200.000 autovetture, una ogni due abitanti. Una densità automobilistica che già allora collocava l’Italia tra i Paesi industrializzati subito alle spalle degli Stati Uniti, e al primo posto in Europa, con una media di una vettura ogni 1,7 abitanti. Nel 2004 in ben 68 città (17 in più rispetto al 1998) si superava il valore di 60 auto ogni 100 abitanti. E rispetto ad alcune grandi capitali europee, anche nel 2023 il tasso di motorizzazione nei capoluoghi italiani si conferma tra i più alti: in 32 città si registra addirittura un tasso uguale o superiore a 70 vetture ogni 100 abitanti.

Nelle dieci principali città metropolitane (si veda la grafica in alto) il dato medio scende a 59,1 auto ogni 100 residenti, in netto aumento rispetto a otto anni fa soprattutto a Napoli, Catania e Palermo. Al contrario sembrano dare i primi frutti gli sforzi di Milano e Torino per ridurre il parco auto: qui il tasso di motorizzazione è calato rispettivamente dell’1% e dell’1,6 per cento. In parallelo ultimamente, nelle grandi città prese in esame, sono aumentate ovunque piste ciclabili, meno le isole pedonali.