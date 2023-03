In città usato a sconto del 20% sul nuovo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Comprare casa, guardando al nuovo o all’usato? La differenza sta soprattutto nel prezzo. In media, un 20% in meno del costruito rispetto alle nuove palazzine.

In tempi di prezzi che – sul fronte residenziale – non sembrano ancora destinati a calare e di mutui più selettivi e onerosi, il dato economico è certamente il principale elemento da considerare. Ma anche un investimento a lungo termine sul risparmio e l’efficienza energetica hanno un peso rilevante. Anche perché la direttiva sulla cosiddetta “casa green” – in discussione a Bruxelles – indica una volontà di transizione ecologica delle abitazioni piuttosto decisa, che chiamerà gran parte del nostro (vetusto) patrimonio immobiliare ad adeguarsi e migliorare. Se non per incorrere in sanzioni, almeno per non finire rapidamente fuori mercato (come sta già accadendo a molti uffici non allineati ai nuovi criteri Esg).

L’elaborazione

Secondo un’elaborazione di Scenari Immobiliari per Il Sole 24Ore, nelle principali città italiane l’usato costa, in media, il 20% in meno rispetto al nuovo. La forbice è molto più ristretta tra vecchio e nuovo (tra il 13 e il 15% nelle aree di centro e semicentro a Roma e Milano o del 10% nel centro di Venezia) laddove c’è più prodotto innovativo (che quindi ha un effetto di “trascinamento” positivo verso le costruzioni più datate) oppure dove il pregio e i servizi (dalla metropolitana a quelli commerciali) compensano, a livello di prezzo, la qualità di materiali e prestazioni delle nuove abitazioni.

Dove, invece, il prodotto nuovo è scarso e/o il costruito di minore qualità, la forbice di prezzo tra vecchio e nuovo aumenta sino a una differenza che può arrivare a superare il 30 per cento.

I fattori da considerare

«In genere la differenza tra nuovo e usato dovrebbe equivalere ai costi di ristrutturazione – spiega Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari –, ma incidono molti altri fattori, come la localizzazione dell’immobile, ad esempio. Teoricamente, conviene acquistare l’usato perché – se si ha una buona disponibilità per la ristrutturazione – consente una piena personalizzazione degli spazi. In più, in questi, anni, l’acquisto di grandi metrature d’usato ha rilanciato il frazionamento in miniappartamenti da mettere a reddito a studenti o per l’affitto breve».