In coda per la moneta da 5 euro d’argento dedicata alla Nutella La Zecca dello Stato l’ha dedicata alla celebre crema spalmabile della Ferrero, inserendola nella serie “Eccellenze italiane” di Nicoletta Cottone

World Nutella Day, arriva la moneta d’argento da 5 euro

La Zecca dello Stato l’ha dedicata alla celebre crema spalmabile della Ferrero, inserendola nella serie “Eccellenze italiane”

In piazza Verdi, a Roma, c’era una lunga fila di appassionati già alle prime luci dell’alba, per acquistare la nuova moneta da collezione d’argento dedicata alla Nutella. Il classico, celebre e inconfondibile vasetto prodotto dalla Ferrero entra nella numismatica. La storia e la tradizione del nostro tessuto imprenditoriale hanno ispirato alcune monete delle recenti collezioni numismatiche coniate dalla Zecca italiana, fra cui quella dedicata alla celebre crema spalmabile della Ferrero. «Attraverso l’arte dell’incisione, che si avvale di innovative tecnologie di conio, si è voluto rendere omaggio - ha spiegato la Zecca dello Stato - alle icone dell’industria italiana, divenute nel tempo vero e proprio patrimonio culturale, spesso celebrate anche nella fotografia, nel cinema e nella musica».

Nel 75° anniversario della fondazione della Ferrero

Emessa dal ministero dell’Economia e coniata dalla Zecca dello Stato, la moneta dedicata allo storico prodotto del made in Italy, si inserisce all’interno della Serie “Eccellenze italiane” e ha un valore nominale di 5 euro. La moneta è stata emessa nell’anno del 75° anniversario dalla fondazione dell’azienda Ferrero e in occasione della giornata mondiale della Nutella®. Dal 2007, infattim il 5 febbraio è il World Nutella® Day, la giornata mondiale della Nutella. Ogni anno da 14 anni, gli amanti della Nutella di tutto il mondo condividono, proprio in questa data, la loro passione per questo prodotto italiano di eccellenza.

Come nacque la Nutella

Il sito della Ferrero narra la storia della crema spalmabile più famosa al mondo: «Dopo la seconda guerra mondiale, il cacao era difficilissimo da reperire. Ma Ferrero, da un piccolo paesino del Piemonte, riuscì a trasformare il problema in una grande opportunità, creando una pasta dolce con nocciole, zucchero e il poco cacao disponibie a quel tempo. E fu così che nacque l’antenato di Nutella®». É il 1964 quando viene creato il primo vasetto di una nuova crema a base di nocciole e cacao, a cui viene dato un nome che ancora oggi è sinonimo di crema spalmabile. Con il suo iconico design, la crema viene lanciata in Germania nel 1965, l’anno dopo arriva in Francia. Nel 1968 raggiunge anche l’Australia e a Lithgow, vicino Sydney, viene inaugurato il primo stabilimento di produzione fuori dai confini europei.

Creata dall’artista Annalisa Masini

Nella parte dritta della moneta creata dall’artista Annalisa Masini, è rappresentato al centro un tradizionale vasetto di Nutella, nel giro la scritta “Repubblica italiana”. Sul rovescio al centro, è incisa la riproduzione del più grande stabilimento italiano del Gruppo Ferrero: lo stabilimento di Alba, in provincia di Cuneo, dove l’azienda fu fondata negli anni Quaranta. A sinistra, il nome dell’autrice e a destra l’anno di emissione “2021”. Nell’esergo - che è lo spazio che in una moneta si trova sotto il disegno principale - c’è il valore “5 euro” e una “R”, identificativo della Zecca di Roma.

Tre le versioni della moneta

La moneta in argento, in finitura fior di conio, è stata realizzata in tre versioni, bianca, rossa e verde, inserti colorati che esaltano la raffinatezza e l'originalità del disegno.Le caratteristiche tecnico artistiche della moneta sono pubblicate anche sul Catalogo della Collezione Numismatica 2021.