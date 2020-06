In concessionaria arriva l’era dell’anticipo zero

Per gli amanti del biscione, Alfa Romeo propone la rinnovata Stelvio a 349 euro al mese con polizza furto e incendio inclusa e prima rata a gennaio 2021. La stessa offerta viene applicata su Alfa Romeo Giulia, con anticipo di 15.050 euro, durata 49 mesi e prima rata a 240 giorni. Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua 13.859,91 euro.

Restando in FCA, Fiat posticipa il pagamento della prima rata a 240 giorni e per guidare la nuova Fiat 500 Pop 1.0 70 cv Hybrid con pacchetto D-Fence oltre all’anticipo zero offre un piano rateale con i primi 17 canoni mensili 119,83 euro e i successivi 72 a 194,75 euro. L

’anticipo zero e la prima rata dal 2021 sono presenti nella maggior parte delle promozioni Hyundai, partendo dalla nuova i10 proposta con un vantaggio cliente di 2.200 euro e 35 rate da 35 rate mensili da 273,24 euro con un valore futuro garantito di 6.300 euro corrispondente alla maxi rata finale. Per chi vuole guidare un’auto elettrica, la Kona a zero emissioni viene proposta in caso di rottamazione a 199 euro al mese per 35 mesi con formula Hyundai by Mobility, a cui aggiungere la prima rata da 650,95 euro; al termine riscatto di 20.796,47 euro.

L’anticipo zero lo ritroviamo anche in casa Mercedes, con la nuova Classe A proposta a 50 euro al mese per i primi sei canoni e dal settimo mese si sale a 599 euro con my Drive Pass.

Per chi vuole un pacchetto tutto compreso, Volvo propone la XC40 T2 automatica a 519 euro al mese per 36 mensilità, con anticipo zero, 15.000 km di percorrenza annuale e i servizi garantiti da Care by Volvo.