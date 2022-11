In corso il Cdm, cambiano reddito e cuneo: niente taglio Iva su pane e latte. Ipotesi stop aumento multe

Manovra: taglio cuneo tutto a favore dei lavoratori

Il beneficio del taglio del cuneo fiscale previsto in manovra andrà interamente ai lavoratori. Lo si apprende da fonti di governo, che spiegano che questo è l’orientamento che sarebbe stato preso in vista della manovra. Il taglio prospettato dovrebbe essere di 2 punti per i redditi fino a 35mila euro, mentre salirebbe a 3 punti per quelli fino a 20mila euro.

Reddito, per occupabili stop in 2024: prima anno cuscinetto

Sul Reddito di cittadinanza si cambia. «Il Reddito di cittadinanza verrà riformato così come avevamo annunciato, c’è un anno transitorio nel quale comunque tutte le persone in difficoltà saranno tutelate, chi non è in grado di lavorare avrà piena tutela e chi è in grado di lavorare invece avrà una riduzione dei mesi di sostegno, si porterà da 12 a 8 mesi». Lo dice il sottosegretario per l’attuazione del programma Fazzolari. «Dal 2024 - aggiunge - rivedremo l’intero sistema, lavorandoci su per garantire pieno sostegno ai bisognosi e inserire nel mondo del lavoro chi è in grado di lavorare». Per i 660mila «occupabili» lo stop arriverà dunque dopo agosto, scartando l’ipotesi più dura di giugno. Anche l'idea della cancellazione immediata del beneficio già dall'1 gennaio, che avrebbe permesso di risparmiare 1,8 miliardi, è stata accantonata

Incentivi per chi assume under36

Sempre in tema di lavoro si interviene anche sui premi di produttività: la cedolare secca passa dal 10 al 5% fino a 3mila euro di premio (per redditi fino a 80mila), e scende al 3% per redditi fino a 20mila euro. Anche qui l’obiettivo è aumentare i salari. In legge di Bilancio entra anche la proroga della decontribuzione totale per le assunzioni di under36 (contratti stabili o conversioni di rapporti a termine)



Estensione flat tax fino a 85mila euro

Nel testo della legge di bilancio esaminata ieri sera dal consiglio dei ministri entra l’aumento da 65mila a 85mila euro del limite annuo di ricavi e compensi che permette alle partite Iva di accedere alla tassa piatta del 15%. Viene introdotta una misura aggiuntiva per chi supera nel corso dell’anno i 100mila euro: in questo caso sarà previsto il ritorno immediato alla tassazione ordinaria e al regime completo di obblighi fiscali. Sul tavolo anche la Flat Tax incrementale riservata agli aumenti di reddito per chi dichiara al massimo 40mila euro l’anno.

Tassa bis sugli extra-profitti

Arriva la tassa-bis sugli extraprofitti delle imprese della filiera dell’energia. La nuova versione del contributo straordinario sarà collegata agli utili, come previsto dal regolamento europeo approvato il 6 ottobre scorso che fissa anche un livello minimo di aliquota al 33%. La tassa sarà versata in due rate, in scadenza al 30 giugno 2023 e al 30 giugno 2024.