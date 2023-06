Tavolo pensioni: verso strumento unico per esodi incentivati. Cgil: incontro inutile

Ascolta la versione audio dell'articolo

È partito intorno alle 11:00 al ministero del Lavoro il tavolo sulle pensioni con l’incontro tra la ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, prima con le imprese e subito dopo con i sindacati. Presenti i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Intanto l’Inps ha confermato che a luglio aumenteranno le pensioni minime.

Flessibilità in uscita, allargamento della platea relativa all’Ape sociale, previdenza complementare con un nuovo semestre di silenzio assenso, deducibilità delle misure di welfare, pensione contributiva per giovani e donne, strumento unico per gli esodi incentivati. È questo il programma che Calderone, a quanto si è appreso, ha messo sul tavolo di discussione con Cgil Cisl Uil e Ugl per tentare di delineare un quadro di interventi già dal prossimo settembre, prima della legge di bilancio. Il capitolo risorse non sarebbe stato ancora affrontato e neppure la questione del ripristino di Opzione donna.

Calderone ai sindacati: tempi rapidi per la cig emergenziale

La ministra, a quanto si appreso, ha chiesto ai sindacati supporto per le domande di cassa integrazione emergenziale prevista per i lavoratori delle zone alluvionate, con la firma degli accordi in tempi rapidi in modo da far partire subito i pagamenti.

Verso strumento unico per esodi incentivati, uscita fino a 7 anni

Calderone ha delineato un solo strumento per gli esodi incentivati sulla falsa riga dal contratto di espansione, della durata massima di 7 anni, con un sostegno pubblico esteso alle Pmi e nuove assunzioni incentivate. Oggi infatti gli strumenti a disposizione delle aziende sono tre: isopensione, contratto di espansione oltre agli assegni ad personam nell’ambito di trattative aziendali.

Landini: sulle pensioni incontro totalmente inutile

“Un incontro totalmente inutile. Hanno ridetto le cose di gennaio e sulle risorse per fare una trattativa vera non ci hanno risposto”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell’incontro al ministero del Lavoro sulle pensioni con la ministra Marina Calderone. “Un incontro negativo. Il governo non ha la volontà vera di aprire la trattativa e il ministro non ha alcun mandato”, aggiunge.