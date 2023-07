In Costa Smeralda per i 60 anni del Cala di Volpe

Ascolta la versione audio dell'articolo

“Perfettamente integrato nella natura circostante, così come lo ha voluto Jacques Couëlle, lo scultore delle case, progettato con materiali locali, rispettoso delle tradizioni e dell'incredibile ambiente circostante che ispira chiunque visiti la Sardegna”. E’ così che nella prestigiosa pubblicazione di Assouline (brand di libri di lusso creato a Parigi nel 1994) dedicata alla Costa Smeralda e all'hotel Cala di Volpe si descrive uno dei simboli del turismo mondiale, in omaggio ai suoi primi 60 anni di storia.

Simbolo e mito della Costa Smeralda

È impossibile visitare la Sardegna e non essere ispirato dalla sua incredibile bellezza naturale. Uno dei tanti a essere rimasto ammaliato dalla sua magia è stato l'architetto Jacques Couëlle, il quale progettò il Cala di Volpe usando solo materiali locali. Il principio alla base di quel progetto era di raggiungere l'armonia con l'ambiente circostante. E ci riuscì alla perfezione: l'albergo poi ingrandito seguendo i disegni del figlio dell'architetto, Savin, è ancora (sebbene oggi completamente riqualificato) perfettamente integrato nel paesaggio, e dimostra dopo 60 anni che il suo valore è nella sua completa libertà di esprimersi con i colori pastello.



Destinazione contemporanea

Negli ultimi anni Smeralda Holding ha dato il via a importanti investimenti (oltre 80 milioni di euro) per potenziare e differenziare l'offerta, creare contenuti e presentare una destinazione più contemporanea e attrattiva. In tempi diversi ne sono interessati tutti e quattro gli alberghi del gruppo, tra i più lussuosi in Italia e nel mondo: Pitrizza, Romazzino, hotel Cervo e appunto il Cala di Volpe. Con il quinto in arrivo, 36 camere in via di realizzazione in quello che fu il circolo del tennis di Porto Cervo. Al Cala di Volpe in particolare sono state potenziate le infrastrutture e sono stati fatti investimenti introducendo nuove componenti come il wellness e arricchendo la ristorazione. Il “Cala”, come lo chiamano i frequentatori più assidui, è un'opera d'arte, contraddistinto da una architettura unica, ondulata, mutuata dagli antichi nuraghi e degli stazzi - la tipica abitazione contadina dell’isola -, rivisitata negli ultimi cinque anni grazie a un importante progetto di restyling firmato da architetti di fama mondiale. Alle archistar francesi Bruno Moinard e Claire Bétaille dello studio di architettura 4BI & Associés è stato affidato il progetto di restyling della quasi totalità della struttura. I lavori hanno interessato le camere e i ristoranti, i bar e le aree comuni dell'ala principale dell'hotel. Tra gli altri è nato il Beefbar, il primo in Sardegna.

Sardegna, meta di lusso con Belmond e Cheval Blanc

La capacità della Sardegna nelle localizzazioni del lusso, della Costa Smeralda in particolare, di creare valore con il turismo da vacanza/svago è indubbia - fanno sapere da Scenari Immobiliari - e questo è evidente se si confronta il livello di Adr, costo/prezzo, tariffa media per notte, con altre realtà del lusso in Europa, anche dopo Covid. La tariffa nei mesi estivi, nella parte centrale, luglio e agosto, è almeno doppia rispetto alle altre realtà. Proprio in questo contesto il lusso veleggia verso una crescita importante. Quest'anno l'occupazione è elevatissima, grazie anche al ritorno di turisti americani che non avevano viaggiato in periodo Covid. La strategia di Smeralda Holding porta in Costa Smeralda il gruppo Lvmh, che arriverà a gestire il Pitrizza e il Romazzino. I due alberghi saranno completamente ristrutturati per passare ai brand Cheval Blanc e Belmond. Romazzino riaprirà per la stagione 2024 sotto il nome “Romazzino, Belmond Hotel, Costa Smeralda”, mentre l'Hotel Pitrizza continuerà ad operare sotto il proprio nome fino al 2026, quando riaprirà sotto il nome “Cheval Blanc Pitrizza, Costa Smeralda”, a seguito di lavori di restyling. Il successo della Costa Smeralda, che negli ultimi anni ha vissuto una crescita dei suoi volumi turistici fino al boom di quest’anno e della durata della stagione in maniera consistente, non è rimasto inosservato. Molti i player internazionali che stanno cercando oggetti sui quali investire. Tra gli altri il gruppo Statuto e Sixth Street che con i loro investimenti per riqualificare due alberghi storici, contribuiranno a rendere ancora più interessante la destinazione. A nord l'immobiliarista Giuseppe Statuto ha acquistato Le Ginestre e qui potrebbe arrivare Mandarin Oriental, che a Milano già occupa un edificio del gruppo Statuto. Anche Rocco Forte approderà nel 2024 nella baia di Liscia di Vacca a Porto Cervo, una delle località balneari più famose d'Italia. Recente anche l'apertura del 7Pines a Baja Sardinia.

