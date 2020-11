In costruzione la città laboratorio per sprimentare la guida autonoma

Appy la città sostenibile secondo Renault

Se è possibile ad Appy, è possibile ovunque! E' lo slogan che ha accompagnato il lancio dell'iniziativa si Renault lo scorso luglio e che durerà fino al 2023 con protagonista un piccolo comune dell'Occitania. Per dimostrare che è si può attuare la transizione alla mobilità elettrica su tutto il territorio e in ogni città. Per attuare il suo esperimento sociale Renault ha messo a disposizione degli abitanti del piccolo comune di Appy, nel dipartimento dell'Ariège, veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica, avviando di fatto l'elettrificazione al 100% del primo centro abitato con queste caratteristiche.

Protagonista della mobilità la citycar Zoe

Ad accompagnare i viaggi degli abitanti della piccola città di Appy che si trova al confine con la Spagna e conta appena 27 anime, è la Renault Zoe, la city car elettrica più venduta in Europa. Per i prossimi tre anni, infatti, le famiglie di Appy non solo guideranno gratuitamente la compatta 100% elettrica del costruttore francese, ma avranno anche a disposizione tutte le infrastrutture necessarie per alimentarla nel modo più semplice come un'ampia rete di stazione di ricariche con soluzioni pubbliche oltre a dispositivi privati di ricarica come la colonnina o la semplice presa al loro domicilio.

Una città green che Toyota inaugurerà all'inizio del 2021

In occasione del CES, il Salone dell'elettronica di consumo e della tecnologia a Las Vegas a gennaio di quest'anno, il colosso dell'automobile Toyota ha svelato i piani per realizzare un inedito centro abitativo, una vera città del futuro, su un'area di oltre 70 ettari alla base del monte Fuji in Giappone. Il progetto è stato battezzato Woven City che sta per città intrecciata e prevede la realizzazione di un vero e proprio ecosistema completamente connesso oltre che del tutto alimentato con delle celle a combustibile a idrogeno.

La prima smart city completamente sostenibile

Il piano generale della futuribile area urbana comprende tre diverse tipologie di strade: soltanto per dei veicoli più veloci, oppure per un mix di mezzi che si muovono a delle velocità inferiore e terza tipologia strade adibite ai soli pedoni. Queste tre categorie di strade si intrecceranno, da qui il nome delle città Woven City, andranno a formare una griglia organica per accelerare così i test di veicoli a guida autonoma che sono gli unici ammessi nella città. Naturalmente il nuovo hub di Toyota sarà completamente sostenibile, con degli edifici realizzati soprattutto in legno per ridurre l'impatto del CO2.

Milano Future City Loreto

Volvo e il progetto di una Milano più sostenibile

Alla base del coinvolgimento di Volvo il tema significativo dell'integrazione fra auto e città resa possibile dalle moderne tecnologie e i servizi digitali che il settore automotive sta sviluppando. Milano Future City costituisce infatti una visione strategica per il futuro di Milano e anche una ricerca concreta a favore della città e della sua crescita in chiave sostenibile a vantaggio delle persone. L'obiettivo del progetto è anche quello di ritrovare una nuova armonia tra automobili e le città digitalizzandone e automatizzandone anche i flussi e le infrastrutture e riportando il verde in città ovunque possibile.