In crescita le start up al femminile: la storia di Heloola che riscrive i codici della lettura

In un ecosistema fluido come quello delle start up, le imprese fondate e guidate dalle donne provano a farsi strada con soluzioni innovative in grado di intercettare le esigenze di un pubblico trasversale e transgenerazionale. A confermare il buon riscontro delle loro idee arrivano anche i numeri che rivelano come, negli ultimi dieci anni, la crescita di queste realtà sia stata graduale ma costante. Secondo i dati elaborati da InfoCamere in esclusiva per il Sole24Ore, dalle 265 start up femminili rintracciate nel 2014 si è passati a un totale di 1958 nel 2022, quasi 1700 in più.

La fotografia di una parabola in divenire che fa ben sperare per il futuro, coinvolgendo perlopiù le nuove generazioni di professioniste. Che, al netto di ostacoli duri a morire, come il peso delle discriminazioni di genere nel confronto con gli investitori (e dunque nell’avvio del business), tentano il tutto per tutto e si fanno carico di rischi significativi. Soprattutto in campi meno battuti come quello della cultura, che conta cifre decisamente più basse rispetto a settori leader come quello dei software e della consulenza informatica.

È il caso di Giada e Alice Cancellario, due giovani imprenditrici che, da qualche anno, si muovono nello spazio delle start up culturali con Heloola, un book club digital con un obiettivo ambizioso: rivoluzionare la tradizione del club del libro con uno storytelling a metà tra divulgazione e intrattenimento.

Alle origini di Heloola

Nato nel 2019 su Instagram col nome Le ragazze bookclub e le vesti di un progetto amatoriale, si trasforma nel tempo in un business più strutturato che riesce a raccogliere un buon riscontro di pubblico. Puntando i riflettori sulle proposte più recenti del mercato con una predilezione per i romanzi firmati da scrittrici italiane e internazionali. E qualche eccezione qua e là riservata alle firme maschili. «Agli inizi è stato un modo per evadere dalla realtà», racconta Giada, «nel mio caso, soprattutto da un punto di vista professionale. Dopo sette anni in consulenza, avevo bisogno di fare qualcosa in cui credessi di più. Alice, invece, lavorava già con passione nel settore dell’intrattenimento ma, quando ti muovi in aziende grandi da junior, non puoi permetterti di avere l’impatto che vorresti sulle decisioni».

A spingerle la passione per i libri e il desiderio di cambiare la narrazione che se ne faceva sul web: «La lettura ci ha sempre appassionato e, nello spazio in cui si colloca Heloola, abbiamo notato sin da subito un vuoto. Sia in termini di offerta sia di comunicazione», aggiunge. «Quando è partito tutto, sui social si parlava di diverse forme di intrattenimento ma di libri lo si faceva poco e male. C'era tanta gente che se ne occupava ma sembrava tutto chiuso in una bolla, che tendeva a escludere chiunque non ne facesse parte».