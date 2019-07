«In crescita utili e dividendi, così è cambiata Sparkasse»

Il manager scuola Intesa

È all’inizio degli anni 2000 che la strada di Brandstätter sfiora, seppur simbolicamente, quella di Calabrò, che in quegli anni, da giovane capo della filiale estera di Sanpaolo Imi, a Vienna, va a Bolzano. «Accompagnavo l’allora a.d. del Sanpaolo, Luigi Maranzana – ricorda oggi Calabrò – per verificare gli spazi di ingresso nel capitale della Fondazione Cassa di Risparmio». In verità passeranno diversi anni prima che il manager approdi alla Sparkasse. La sua carriera è infatti tutta sviluppata dentro a Banca Imi e a Intesa Sanpaolo, gruppo in cui brucia rapidamente tutte le tappe, partendo dalle filiali del Nord-Est per arrivare, nel 2002, al ruolo di responsabile della gestione delle partecipazioni di Sanpaolo Imi nell’Est Europa. E diventare, nel 2006, ceo di Intesa Sanpaolo Romania. Fino al 2011, quando arriva la nomina di dg di Banca Trento e Bolzano, controllata dalla stessa Intesa. Il manager bolzanino non nasconde l’importanza di conoscere e appartenere al territorio. «Parlo tedesco e sono cresciuto qua: questo è un valore per una realtà particolare come l’Alto Adige e per chi fa banca in queste zone». Non è un caso che, dopo la parentesi e l’esperienza «felice» in qualità di direttore generale dell’utility energetica locale, l’Azienda Energetica, quattro anni fa Calabrò abbia accettato la proposta di Brandstätter di rientrare nel mondo bancario. «Si è fatto corteggiare un po’, come una bella donna - dice scherzando il presidente rivolgendosi a Calabrò – ma oggi posso dire di aver fatto la scelta giusta». Le sfide future per la banca non mancano: c’è da tenere il passo con la digitalizzazione e il Fintech, c’è da completare il derisking. «Entro fine 2019 contiamo di arrivare a valori di circa il 3% netto di Npe con un anticipo di 2 anni sulle previsioni Bankitalia per il sistema bancario», sottolinea Calabrò. Ma oggi la banca ha ritrovato «una sua piena collocazione: dopo aver chiuso le filiali non strategiche, cresciamo e siamo leader in Alto Adige, dove forniamo servizi a 360 gradi e vogliamo affermarci come la banca di riferimento per la nostra clientela».