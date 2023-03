In cucina arrivano software e robot: così l’hi tech cambia i ristoranti

«L’utilizzo dei software gestionali permette di offrire un servizio migliore ai clienti, costruito su misura sulle loro esigenze, si pensi ad esempio all’importanza di conoscere in anticipo intolleranze o altre informazioni – esemplifica Collini –. Altra carta vincente pensiamo che siano i servizi di smart payment come ad esempio nel caso di TheFork Pay. Inoltre resta molto importante saper gestire al meglio le recensioni e i social network».

In crescita è anche l’automazione. La Filetteria Italiana ad esempio ha da poco concluso un round di finanziamento in crowdfunding da un milione: oltre che per le 10 nuove aperture previste, i fondi saranno destinati a marketing, innovazione gestionale, e anche all’introduzione di un robot nelle cucine, che sarà in grado di prelevare la carne già preparata e cuocerla al punto di cottura richiesto dal cliente.

“TheFork: i tre fattori cruciali della digitalizzazione dei ristoranti”

Dalla cassa al cloud: gestire il locale con le app

Portare la tecnologia nella ristorazione è quindi sinonimo di cambiamenti sia a livello di back office, grazie a sistemi che gestiscono le operazioni quotidiane del locale (ad esempio gli ordini o la cassa), sia in termini di front office, e cioè i canali digitali attraverso i quali il ristorante entra in contatto con i propri clienti al tavolo o in remoto. Tante, di conseguenza, le soluzioni che le start up del foodtech mettono sul piatto.

Tilby (nata nel 2013 come Scloby) ad esempio è una Pmi innovativa nata presso l'I3P, Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino e fa oggi parte del Gruppo Zucchetti. Nata per rispondere all’esigenza di ristoratori e commercianti in cerca di soluzioni tecnologiche semplici e all’avanguardia, si appoggia a una piattaforma proprietaria in cloud aperta agli sviluppatori di terze parti per funzionare da punto cassa collegando e integrando via app tutte le attività del locale (ordinazioni self-service, buoni pasto, magazzino, scontrino elettronico e via dicendo), da applicativo per la gestione delle tessere punti e da strumento digitale per la raccolta e l' analisi dei dati in tempo reale.

L'integrazione della soluzione con le principali insegne del food delivery (JustEat, Glovo, Deliveroo e Deliverect in particolare) consente ai ristoratori di accettare ordini da piattaforme diverse e di monitorare facilmente le nuove ordinazioni, velocizzando le procedure e liberando tempo per dedicarsi maggiormente alla clientela in sala. La società è presente, oltre che in Italia, in Spagna, Francia, Germania e Gran Bretagna.