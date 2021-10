In Deloitte in arrivo 4.200 assunzioni entro il 2022

1' di lettura

Deloitte apre le porte a 4.200 giovani di qui al 2022. 1.200 entreranno entro fine anno, portanto a 2.400 le assunzioni del 2021, mentre altri 3mila si aggiungeranno nel 2022. I profili ricercati nei prossimi mesi, sia junior che senior, sono principalmente STEM ma anche economici, giuridici e umanistici. «I nostri numeri dimostrano come Deloitte abbia continuato a crescere e a investire sui giovani, nonostante un contesto complesso e in costante mutamento», racconta Fabio Pompei, ceo di Deloitte Italia, alla presentazione dei dati societari. La società, operativa in 24 città, con 8.300 consulenti che hanno frequentato complessivamente 320mila ore di formazione, ha un andamento in crescita, con il fatturato salito a oltre 810 milioni di euro per l’anno fiscale 2021, ossia il 10% in più rispetto all’anno fiscale precedente.

«La situazione economica sta migliorando ed è importante che tutti, istituzioni, aziende e cittadini, moltiplichino ancora di più gli sforzi per valorizzare al meglio le risorse del Next Gen Eu. Un obiettivo a cui, come Deloitte, vogliamo contribuire con Impact for Italy, il programma lanciato a gennaio del 2020 prima della pandemia per continuare il nostro impegno per la crescita del sistema Paese attraverso soluzioni sostenibili e innovative, adeguate alle nuove esigenze», spiega Pompei.

Guardando i dati a livello globale Deloitte ha 345mila persone in 150 paesi e nell’anno fiscale 2021 ha raggiunto un fatturato di 50,2 miliardi di dollari, in crescita del 5,5 per cento rispetto al 2020 ed è diventata una società di servizi professionali che supera la soglia dei 50 miliardi di dollari di fatturato.