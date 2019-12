Dall’Ilva ad Alitalia a Whirlpool, a Roma sciopero in difesa dell’occupazione Oltre cento i tavoli aperti al Mise. Nell’ex Ilva sciopero di 32 ore con pullman di lavoratori partiti da Taranto per sfilare nella Capitale di Domenico Palmiotti

Da ArcelorMittal ad Ast Terni. Da Whirpool ad Embraco. Da Alitalia a Bosch. L’Italia delle oltre cento crisi industriali, con i tavoli aperti al Mise che ancora non trovano soluzione, scende in piazza Santi Apostoli a Roma per lo sciopero nazionale indetto da Cgil, Cisl e Uil. Uno sciopero che mette al centro il lavoro e la necessità di difenderlo. La protesta nazionale è stata indetta nei giorni scorsi dopo che ArcelorMittal, al Mise, ha dichiarato, nell’ambito del suo nuovo piano, 4.700 esuberi, di cui 2.900 in una fase immediata.

Questa è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso spingendo tutto il sindacato alla mobilitazione. A Taranto e nell’ex Ilva lo sciopero è di 32 ore, dalle 23 del 9 dicembre alle 7 dell’11. Partiti ieri sera dalla città pugliese per Roma in pullman oltre mille lavoratori. Sciopera anche il sindacato Usb ma per conto suo, effettuando oggi un presidio davanti all’acciaieria di Taranto.



La manifestazione Ilva a Roma

Le dichiarazioni dei sindacati

«Ci aspettiamo nelle prossime ore, dopo la nostra grande manifestazione, una decisione chiara e netta del Governo sul risanamento ambientale, sulla tutela e garanzia dei livelli occupazionali e la continuità produttiva. Con o senza ArcelorMittal» afferma Rocco Palombella della Uilm. E Marco Bentivogli della Fim Cisl sostiene a 24Mattino: «Oggi sciopero ex Ilva. Siamo in una situazione assurda con un rimpallo tra azienda e Governo in cui ci vanno di mezzo, come al solito, i lavoratori, il piano ambientale che rischia di essere sepolto per sempre». E per Francesca Re David, a capo della Fiom Cgil, «le crisi stanno colpendo tutti i settori, dall’elettrodomestico alla siderurgia e all’automotive, dall’elettronica all’informatica fino alle installazioni.

Sono necessari investimenti, pubblici e privati, per mettere in moto gli ammortizzatori sociali vecchi e nuovi ed affrontare la transizione industriale verso nuovi modelli di sviluppo ecosostenibili, fermando la chiusura degli stabilimenti».



Ilva, crisi emblematica

Attualmente l’Ilva è tra le questioni principali. Per l’importanza del complesso industriale, per il suo stretto rapporto con la manifattura italiana in qualità di fornitore della materia prima, l’acciaio, e per i numeri in gioco. A poco più di un anno dal subentro di ArcelorMittal, che a giugno 2017 ha vinto una gara, dopo la gestione dell’amministrazione straordinaria, lo scenario è complicato. Un mese fa ArcelorMittal ha dichiarato la sua volontà di recedere dal contratto di fitto. Ne è scaturito un contenzioso giudiziario al Tribunale di Milano con ArcelorMittal che ha depositato un atto di citazione contro i commissari di Ilva mentre questi ultimi hanno replicato con un ricorso cautelare urgente la cui finalità è quella di bloccare il progressivo svuotamento della fabbrica prima del disimpegno finale del privato.