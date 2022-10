In diretta con Webuild: 18 webcam attive in 5 grandi cantieri italiani

I punti chiave L’impegno di Webuild in Italia

Ecosistema digitale Webuild

In diretta con Webuild. Il colosso italiano delle costruzioni (ex Salini Impregilo) lancia l’iniziativa “cantieri trasparenti”. Si tratta di un sito internet unico in Italia (www.cantieritrasparenti.it) con 18 webcam attive in 5 grandi cantieri italiani di Webuild per seguire l’avanzamento dei lavori 24 ore al giorno. Attraverso il sito, gli utenti – tecnici, ingegneri, cittadini o anche solo curiosi – possono viaggiare lungo tutta l’Italia e osservare in presa diretta i lavori nei cantieri Webuild di: Terzo valico dei Giovi, linea alta velocità Verona-Padova, linea ferroviaria Bicocca-Catenanuova (Palermo-Catania), e quelli delle metropolitane M4 Metro Milano e Linea C Metro Roma. Webuild intende gradatamente estendere l’iniziativa anche ad altre opere.

Parliamo di progetti che avanzano progressivamente, come la M4 Metro Milano, la Linea Blu, che a fine novembre vedrà l’inaugurazione della prima tratta Linate-Dateo con l’apertura di sei stazioni, inclusa quella dell’aeroporto di Linate, seguita a metà dell’anno prossimo dall’apertura di due ulteriori fermate, fino alla stazione San Babila, che con i suoi 12 minuti di percorso diventerà la stazione di un centro città più vicino al suo aeroporto.

L’impegno di Webuild in Italia

Sono in tutto 29 le grandi opere infrastrutturali che il Gruppo Webuild sta realizzando oggi in Italia, in collaborazione con una filiera di oltre 8.500 imprese, di cui oltre 1.200 coinvolte solo nel corso del 2021 per un valore complessivo di contratti superiore a 3,5 miliardi di euro nel 2021.

Da Nord a Sud, risultano all’opera nei cantieri circa 16mila lavoratori tra diretti e di terzi, di cui oltre 9mila nei cantieri attivi nel Nord Italia e 7.000 tra Centro e Sud. Particolare attenzione è dedicata alla creazione di opportunità di crescita nel settore per i giovani, che ad oggi rappresentano in Italia circa il 20% della forza lavoro di Webuild, e che saranno sempre più coinvolti nelle attività del Gruppo, sia come manager che come maestranze.

Il nuovo sito www.cantieritrasparenti.it è parte dell’ecosistema digitale webuildgroup.com, che negli ultimi 9 mesi ha raccolto oltre 560mila visite, registrando una crescita del 10% rispetto al 2021. A navigare nel sito e consultarne i contenuti, visitatori provenienti principalmente da Italia, Stati Uniti e Australia.