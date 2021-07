In dirittura d’arrivo la sandbox: come funzionerà lo strumento per l’innovazione

3' di lettura

Finalmente dovremmo esserci: la regulatory sandbox all'italiana è in dirittura d'arrivo. Potrebbe davvero essere lo strumento per permettere un salto di qualità vero all'ecosistema dell'innovazione in ambito finanziario nel nostro Paese.

Un ecosistema che si sta strutturando in maniera concreta sia con ambiti privati di collaborazione che con spazi pubblici appositamente studiati, come l'Hub fintech di Banca d'Italia che sta entrando nella piena operatività.

Ora si aggiunge – ma forse, per scaramanzia...