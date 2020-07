In edicola il 22 luglio la guida con tutte le risposte ai dubbi sul superbonus 110% A 0,50 euro oltre il prezzo del quotidiano potrete sciogliere tutti i dubbi sul nuovo maxi sconto fiscale di A.D'A.

A 0,50 euro oltre il prezzo del quotidiano potrete sciogliere tutti i dubbi sul nuovo maxi sconto fiscale

2' di lettura

È stato completato il quadro delle norme base che andranno a disciplinare il nuovo superbonus del 110 per cento sui lavori in edilizia. Introdotte, in sede di conversione del decreto Rilancio, una serie di novità che hanno parzialmente integrato e rivisto il quadro normativo originario disegnato dalla versione originaria del Dl 34/2020.

Le linee guida non cambiano: una serie di interventi trainanti (opere per l'isolamento termico e sulle caldaie) consentono di usufruire di uno sconto fiscale pari al 110% della spesa effettuata. Se a questi interventi trainanti si aggiungono altre operazioni, anche queste possono usufruire dell'agevolazione, sempre nella misura massima del 110 per cento. Inoltre, è possibile far valere il bonus non solo con la strada tradizionale della detrazione, ma anche con quella dello sconto in fattura da parte dell'impresa oppure con la cessione del credito ad altri operatori, compresi quelli finanziari.

Mercoledì 22 luglio sarà in vendita insieme al Sole 24 Ore «Il Bonus del 110% - domande & risposte», un’agile guida che si propone di fare il quadro della normativa e rispondere ai dubbi sull’accesso al beneficio. Il fascicolo presenta una prima parte che ricapitola i principi guida dell’agevolazione fiscale.

La seconda parte presenta una serie di capitoli che prendono in considerazione i temi principali del bonus 110% con un doppio livello di lettura:

- da una parte una breve introduzione fa il punto sulle regole più importanti per condominio, villette, interventi che danno diritto al bonus, asseverazioni e ruolo dei professionisti, cessione del credito e sconto in fattura;

- dall’altra parte, sempre negli stessi capitoli, vengono presentati una serie di quesiti su temi specifici ai quali hanno risposto gli esperti del Sole 24 Ore.

Proprio l’analisi dei quesiti consentirà di valutare se e come si ha diritto agli sconti e quali sono i percorsi da seguire per ottenerli. E di conseguenza se e come avviare la “macchina operativa” per compiere le scelte.