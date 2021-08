In edicola da domenica con il Sole 24 Ore la guida per riscoprire la bellezza della montagna

1' di lettura

Una quarantina di percorsi selezionati e fuori dalle grandi rotte turistiche per riscoprire – da Nord a Sud - l'essenza profonda della bellezza della montagna italiana. Questo in sintesi l'obiettivo del progetto comune tra Sole 24 Ore e Cai, Club alpino italiano. In edicola con il Sole 24 ore di domenica 22 agosto i primi otto itinerari tra Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria e Veneto. Dai villaggi Walser ai panorami mozzafiato di Sestri Levante, dai percorsi lungo torrenti lombardi all'incanto delle Dolomiti bellunesi: tante suggestioni per una vacanza green, in sicurezza, immersi in aree incontaminate, tra rifugi, sentieri, boschi e malghe.

È una iniziativa che abbraccerà tutta l'Italia e consentirà di conoscere in quattro step aree poco conosciute con percorsi facili e ben percorribili, accessibili a un pubblico selezionato e particolarmente esigente di fonte all'esperienza di vacanza slow e green. Con la prima uscita una intervista al presidente del Cai, Vincenzo Torti, che illustra le grandi sfide della montagna italiana nella fase di rilancio post pandemia contrassegnata dalle opportunità offerte dalle risorse comunitarie e dal forte incremento della domanda di turismo open air.

Loading...