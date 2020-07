In edicola e in podcast gli appuntamenti per riscoprire il Bel Paese e dedicarsi alla “slow holiday” Sul Sole 24 Ore un viaggio a puntate nei luoghi dell'anima di grandi manager italiani, ad agosto il libro “Il nostro viaggio in Italia”, il podcast “Grandi viaggi senza aereo” e le proposte di viaggio esclusive targate Il Sole 24 Ore Experience

L’estate 2020, segnata dal post Covid e dal mantenimento dell’allerta in tutta Europa, spinge gli italiani a scegliere l’Italia come meta estiva sia per motivi di sicurezza sia per aiutare l’economia di casa nostra in un settore, quello del turismo, tra i più colpiti. Una scelta quasi obbligata ma che Il Sole 24 Ore invita a compiere all’insegna della riscoperta delle bellezze del Bel Paese e dell’esperienza di una “slow holiday” attraverso una serie di iniziative carta e digital declinate su questo doppio binario per accompagnare i lettori nella loro estate italiana.

•La rubrica del quotidiano “IL RITORNO DELLA VILLEGGIATURA” in oltre 10 puntate

Partendo proprio dal ritorno alla vacanza italiana e a una forma di villeggiatura che richiama il passato dei ricordi familiari, Il Sole 24 Ore ha dato il via all’iniziativa “Una vacanza italiana – Il ritorno della villeggiatura”, un viaggio in oltre 10 tappe nei luoghi dell’anima di alcuni personaggi chiave del mondo dell’economia, della finanza e delle università che raccontano le loro mete preferite, affiancati da approfondimenti a cura dei giornalisti del Sole 24 Ore sull’economia legata a quel territorio. Un racconto delle bellezze del nostro paese, dalle località più note agli angoli meno conosciuti, che coniuga l’amarcord personale e il presente in termini di potenziale turistico.

Un giro d’Italia che durerà tutta l’estate e che dopo l’incipit di Gabriele Galateri di Genola, presidente delle Generali, dedicato a Camogli, i suoi profumi, la sua luce e la profondità della sua vista, vedrà protagonista della puntata, sul Sole 24 Ore di mercoledì 29 luglio, Venezia nel racconto personale di Marco Alverà, Ceo di Snam. Seguiranno la Valcamonica di Claudio De Scalzi, il Salento di Guido De Vecchi, la Carnia di Giannola Nonino e tanti altri.

“Il nostro viaggio in Italia”, in collaborazione con Touring Club Italiano

Il tema del viaggio prosegue a cavallo del Ferragosto, quando Il Sole 24 Ore porterà in edicola venerdì 14 agosto il libro “Il nostro viaggio in Italia”, in collaborazione con Touring Club Italiano. Il volume propone un viaggio speciale nel nostro Paese, scritto a più mani da diversi narratori che, per il Touring, hanno compostotesti originali dedicati a tutte le regioni, a qualche città e ad alcuni territori.

Perfetta per un viaggio lungo e riposante, questa antologia restituisce colori, sapori, profumi ed emozioni, tutto il bello della nostra penisola oltre i luoghi comuni. “Il nostro viaggio in Italia” è uno dei volumi di apertura della nuova collana Geografie di TCI dedicata alla narrativa di viaggio. Pagine ricche di esperienze realmente vissute, da leggere prima di partire o solo per immaginare e spaziare con la fantasia. Tanti gli autori prestigiosi, che hanno raccontato la loro Italia in questo volume, da Franco Arminio a Antonia Arslan, da Gianni Biondillo a Giuseppe Culicchia, da Paolo Nori a Cristina Battocletti. In edicola dal 14 agosto a € 12,90 oltre al prezzo del quotidiano.