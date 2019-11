In edicola la Guida «Condominio facile 2020» Debiti e liti ma anche buon vicinato e sconti fiscali: tutto quello che c'è da sapere sul condominio

Ci siamo in tanti, anche se alcuni aspirano alla villetta. Ma la grande maggioranza di chi abita in un condominio è anche capace di apprezzare i vantaggi della vita in (piccola) parte condivisa. E le decisioni che riguardano la vita dello stabile sono anche l'occasione di confrontarsi e trovare buone idee, più spesso che non si creda. La vulgata del litigio condominiale, nella realtà, è piuttosto limitata: le persone tendono invece, soprattutto in questi anni, a mettersi d'accordo.

L'edizione 2020 della Guida “Condominio facile”, in edicola con Il Sole 24 Ore mercoledì 20 novembre, è un appuntamento importante per professionisti e condòmini, perché permette di padroneggiare un mondo complesso e in continua trasformazione. Il tutto strutturato in brevi capitoli corredati di schede riassuntive, “casi risolti” e “domande con risposta”.

L'appuntamento, del resto, è d'obbligo, perché anche se molti elementi del sistema cambiano di rado (millesimi, assemblea, compiti dell'amministratore) l'evouzione delle norme e soprattutto degli orientamenti della giurisprudenza rendono indispensabile evidenziare tutte le novità.

Questa guida si rivolge a tutti, sia agli amministratori che ai condòmini, che qui trovano tutti i chiarimenti necessari, con parole semplici e chiare, sui servizi comuni e sugli impianti: ascensore, caldaia, servizi idrici, portierato, bonus fiscali, sicurezza delle acque, comunicazione del condominio sul web. Senza dimenticare la via del contenzioso e la sua risoluzione attraverso la mediazione.

Soprattutto ai temi che quest'anno sono emersi con maggior forza l a guida dedica il giusto spazio: il credito fiscale maturato con i lavori di recupero edilizio (tra cui il neonato bonus-facciata), riqualificazione energetica e antisismica, che in alcuni casi è possibile cedere all'impresa ottenendo addirittura uno sconto diretto in fattura, è spiegato in modo approfondito. Così come la redazione di un rendiconto chiaro e trasparente, accessibile a tutti i condòmini e che aiuti l'amministratore a evitare polemiche. E anche la gestione dei condòmini indietro con i pagamenti, con i consigli pratici su come evitare danni ulteriori, viene trattata dai nostri esperti in modo pratico ed efficace.