In edicola la guida “Impresa Smart”, il digitale cambia l'azienda

Con il lockdown si è scoperto che si può lavorare senza andare in ufficio. Ed è sembrata una rivoluzione anche se è stata solo una contromisura basica e di pura emergenza. C'è però molto altro da capire con la vera rivoluzione digitale, dall'e-commerce all'e-learning, dal machine learning all'internet delle cose.



Quello su cui si deve lavorare sono le scelte strategiche conseguenti alla digitalizzazione: le competenze e gli asset digitali della nostra società sono un fattore critico di sopravvivenza, ancor prima che di successo e le imprese lo avevano capito da tempo, fin da quando hanno perorato la svolta di Industria 4.0.

I più importanti player del settore hanno già iniziato a rivedere le loro strategie, alla luce del fatto che le minacce legate a cambiamenti strutturali nel mercato potrebbero per alcuni trasformarsi in opportunità.

Giovedì 16 luglio sarà in edicola con Il Sole 24 Ore la guida di 95 pagine “Impresa Smart. Il digitale cambia l'azienda”, realizzata in collaborazione con la School of Management del Politecnico di Milano, che ha l'obiettivo di offrire una vista composita e il più possibile completa delle sfide e delle opportunità di questa trasformazione: nella filiera degli acquisti, sia dal punto di vista industriale che finanziario, nella produzione, nel comparto logistico e dei trasporti alle nuove strategie di marketing per affrontare un mercato ad alta competitività, sino alle trasformazioni in atto sul fronte vendite, risorse umane e sistemi It.

