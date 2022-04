In edicola l’instant sul fisco delle imprese, con le istruzioni per il modello Redditi

Ascolta la versione audio dell'articolo

In un’economia sempre più globalizzata e complessa, anche la fiscalità delle imprese deve fare i conti con le ricadute di operazioni articolate e non sempre supportate da istruzioni affidabili.

Così per le società, comprese le Pmi, adempimenti ordinari come la compilazione del modello Redditi non sono più come prima: frequentemente occorre affrontare problematiche complesse derivanti da rapporti internazionali, dal possesso di strumenti finanziari o dalla circolazione di beni virtuali, che fino a qualche anno fa erano riservate ai convegni dei cultori del diritto tributario o alle grandissime imprese.

Argomenti come transfer pricing, stabile organizzazione, esterovestizione, Cfc e, più di recente, criptovalute e non fungible token (Nft), cominciano a tormentare il sonno dei consulenti chiamati a rispondere ai quesiti dei loro clienti su come trattare correttamente i proventi e i costi derivanti da tali operazioni in base alle regole del reddito di impresa.

La guida del Sole 24 Ore, in uscita mercoledì 13 aprile con il giornale a 50 centesimi in più, dedica 80 pagine alle tante novità che negli ultimi mesi hanno subito parecchie modifiche, tutte segnalate e spiegate nella pubblicazione.