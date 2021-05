In edicola lunedì 17 maggio il dossier sugli studi legali del 2021

I punti chiave Gli articoli

Focus sul settore della consulenza e assistenza legale. Con il Sole 24 Ore quotidiano del 17 maggio in edicola c'è il dossier “Studi legali dell'anno 2021”. Oltre all'elenco degli studi di eccellenza segnalati quest’anno, un dorso dedicato a tutti i grandi temi dell’avvocatura.

Avvocatura che come gli altri settori economici si sta interrogando sul lascito dell’emergenza.Che cosa resterà del processo da remoto? Nel futuro post-Covid avrà senso diventare super-esperti in un determinato settore, dando seguito alla possibilità - ancora in parte ostaggio dei ricorsi - di ottenere la patente di specialista? E ancora: lo smart working diventerà la cifra dell’organizzazione degli studi di domani? Infine, ma di certo non questione residuale: quale ruolo si preparano a giocare gli studi legali nella partita del Pnrr, il piano di ripresa e resilienza che promette di ridisegnare il volto del Paese e rilanciarlo insieme al resto dell’Unione europea?Questi i temi trasversali per tutti gli studi legali, grandi e piccoli che siano, che sono analizzati insieme ai protagonisti dei principali studii. Digitalizzazione, sostenibilità, salute e grandi progetti sembrano già emergere come linee guida della ripresa anche per gli studi d’affari. Ma a e grandi

Focus ad hoc sono riservati alle aree ”centrali” per la consulenza legale: M&A e mercato dei capitali, fisco e lavoro .

Nel dossier anche l'elenco degli studi segnalati per il 2021. Giunta alla terza edizione l'indagine di Statista per il Sole 24 ore comprende quest'anno 368 studi legali dell'anno 2021 e oltre 800 riconoscimenti per 15 aree di specializzazione o per le sedi sul territorio. Dall'indagine emergono, infatti, quest'anno molte “boutique” o realtà del territorio segnalate da clienti e colleghi. La ricerca si basa sulle segnalazioni, oltre 40mila quelle ricevute quest'anno, da parte di avvocati (peer-to-peer), giuristi d'impresa e clienti - degli studi legali attivi a livello nazionale in 15 settori di competenza e in cinque macro aree. Questi i settori: Ambientale, energia e infrastrutture; Amministrativo e appalti; Diritto bancario e finanziario; Contenzioso e arbitrato; Lavoro e welfare; Famiglia e successioni; Proprietà e real estate; Diritto penale, Corporate; Diritto tributario; Life science e Healthcare; M&A e restructuring ; Privacy e cybersecurity, Proprietà intellettuale e Tmt; Risarcimento danni e condominio. Sul territorio cinque macro aree: Nord, Centro, Sud e Isole più Milano e Roma con la possibilità di segnalare le sedi locali anche di studi multisede.