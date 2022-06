In edicola un numero speciale dedicato alla moda uomo e alla passione motori

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dietro front e avanti tutta. Fronte e retro. Back e forward. Quando passato e futuro, heritage e innovazione si tengono per mano e sono l’uno il volàno dell’altro: è questo filo rosso che ispira il nuovo numero di How to Spend in edicola da venerdì 17 giugno insieme al Sole24Ore. Un numero speciale, in occasione di Pitti e delle sfilate milanesi, interamente dedicato alla moda e alle passioni maschili, dai motori al vino, alla tecnologia.

In primo piano l'intervista al più grande designer di sempre, Giorgetto Giugiaro che ripercorre le icone dell'automotive e traccia le linee guida per le elettriche del futuro. Tre i principi cardine cari al maestro: primo, la funzione precede la forma. Disegnare automobili significa tenere conto delle esigenze di tutti e di tutte le età. Secondo principio non più derogabile: la sostenibilità. Le esigenze di ridurre impatto e inquinamento impattano e definiscono il buon design. Il terzo principio è la necessità: l'affollamento ottico è, dal punto di vista di Giugiaro, il contrario del lusso. Il ritorno all'essenziale definisce lo stile destinato a durare.

E a proposito di stile, non può mancare il punto moda: le nuove palette colori di abiti e tessuti, un focus sul meglio della sartorialità made in Italy dove il rétro riscrive il contemporaneo e la sartoria veste lo sport. Oggi il gentleman si veste unendo comfort e made to measure. E l'overshirt è il capo che meglio rappresenta un modo di vivere dove l'eleganza sposa la libertà.

Il che non esclude lo spazio a sfizi e creatività: uno sciame colorato di farfalle vola su shorts, blazer, orologi e soprattutto gioielli, arricchendo l'iconografia del guardaroba maschile.

Grande spazio anche ai migliori gadget tecnologici per la casa e l'ufficio e qualche insolita idea di viaggio. Come la crociera a bordo della prima nave ibrida al mondo. Si può scegliere fra Artico e Antartide per tracciare la propria rotta secondo un nuovo modello di turismo rigenerativo che fa incontrare adrenalina, scienza e comfort. E per chi ama la vita all'aria aperta, i consigli del “giardiniere” più amato del momento, Antonio Perazzi.