In edicola le ultime modifiche alle regole sulla crisi d’impresa

Il Dl 118/2021 di fine agosto sulla crisi d’impresa è già cambiato. Tra le modifiche apportate in sede di conversione in legge, quelle su proroghe, esperto indipendente, composizione negoziata e cause di scioglimento.



Ne emergono vari ritocchi al Codice della crisi. Anche importanti, come la possibilità per il Tribunale di procedere all’omologazione forzosa degli accordi con i creditori anche quando non c’è l’ok del Fisco e dell’Inps.I ritocchi sono dettati non solo dall’emergenza Covid, ma anche dalla necessità di chiarire alcuni punti controversi.

Solo che, a un’analisi approfondita, si vede che alcune incertezze interpretative restano. Per esempio quella su quale sia l’elenco da cui può essere nominato l’esperto indipendente incaricato di gestire la crisi.