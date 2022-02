In edicola per un mese ogni martedì nel mese di febbraio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Sole 24 Ore porta in edicola ogni martedì nel mese di febbraio la Collana Instant con i titoli “Instant Storia Contemporanea” di Simone Guida dal primo febbraio; “Instant Latino” di Stella Merlin Defanti dall'8 febbraio e “Instant Greco Antico” di Roberta Meneghel dal 15 febbraio. Ogni volume resterà in edicola per un mese. Dopo il successo del primo volume, da martedì 8 febbraio sarà in edicola la seconda uscita “Instant Latino. Il corso facile e divertente che renderà questa lingua più viva che mai” a cura di Stella Merlin Defanti al prezzo di 12,90€. Ideale per appassionati e studiosi, ma anche per studenti in difficoltà, il volume vuole dimostrare come sia possibile rendere interessante e moderno anche lo studio di una lingua complessa come il latino. L'autrice porta il lettore alla scoperta di che cos'è il latino, il suo alfabeto, la pronuncia, permettendo subito l'apprendimento della frase semplice, degli aggettivi, dei pronomi fino ad arrivare alle frasi più complesse e articolate. In più alle spiegazioni si alternano esercizi, box di approfondimento sulla letteratura e curiosità.

Il volume si conclude con una parte dedicata alle espressioni latine passate nell'italiano contemporaneo e con un ricco glossario. L'autrice è una docente universitaria giovane, ironica e brillante, che trasforma ogni lezione in un'opportunità di cose scoprire nuove cose, sempre con un tono fresco e leggero. Martedì 15 febbraio sarà la volta di “Instant Greco Antico. Il corso facile e veloce per riscoprire una lingua più viva che mai” di Roberta Meneghel. Conoscere una lingua è uno dei mezzi, forse il migliore, per aver accesso alla cultura di un popolo. Conoscere il greco antico significa, dunque, avere accesso potenzialmente a ciò che spesso è indicato come pensiero o civiltà occidentale. Un viaggio alla scoperta di una lingua solo apparentemente lontana da noi.

La fonetica, le declinazioni, il sistema verbale e molto altro sono spiegati in modo chiaro e comprensibile. Tra le pagine tanti esercizi originali e mirati per consolidare le conoscenze acquisite capitolo dopo capitolo, curiosità etimologiche per scoprire l'origine di parole che usiamo tutti i giorni e approfondimenti sulla cultura e la letteratura dell'antica Grecia. Un'opera ideale non solo per gli studenti. Ma anche per tutti gli appassionati e i curiosi. Anche questo volume resterà in edicola per un mese al prezzo 12,90€.