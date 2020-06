In Emilia un medico in ogni scuola, nel Lazio e Campania test ai docenti: regioni per ora in ordine sparso C’è chi si è mosso già prima delle linee guida nazionali per il ritorno a scuola a settembre, attese giovedì 25 giugno di Andrea Gagliardi

Le lezioni a scuola dovrebbero riprendere il 14 settembre. Anche se resta l’ipotesi residuale di aperture differenziate da regione a regione, sulla base del diverso andamento della curva epidemiologica. Mentre giovedì 25 giugno arriveranno le linee guida messe a punto da ministero dell’Istruzione e Regioni, dopo un lavoro tecnico che va avanti da giorni. A seguire l’esame della Conferenza delle Regioni e quindi l'intesa definitiva in Conferenza Stato-Regioni, nella stessa giornata di giovedì.

Linee guida in arrivo

Oltre al distanziamento tra i banchi (che saranno singoli) e alla possibilità di fornire fino a 12 milioni di mascherine al giorno tra personale docente, non docente e studenti, gli scienziati del comitato tecnico scientifico incontrati il 22 giugno dal premier Giuseppe Conte hanno discusso anche dell’ipotesi di test sierologici a tappeto per 1,2 milioni di persone tra insegnanti e personale tecnico-amministrativo, da effettuare prima di tornare a scuola a settembre. La proposta, avanzata dal Cts, sarebbe stata valutata favorevolmente da Conte.

Campania e Lazio già pronte ai test sierologici ai docenti

Intanto però le regioni si sono già mosse, come al solito, in autonomia. Nella direzione dei test si sono attivate Campania e Lazio. Quest’ultimo ha annunciato la campagna “Scuola sicura” che prevede 100mila test sierologici a docenti e personale amministrativo «per garantire tranquillità alle famiglie e permettere un avvio sereno del nuovo anno scolastico». Test rapidi e tamponi al personale docente e non docente sono stati annunciati anche dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in vista della riapertura delle scuole a settembre, ma anche per lo svolgimento dell'esame di maturità a giugno e luglio.

Nel Lazio non esclusi test agli studenti



Non solo. Il Lazio non esclude neppure la possibilità di test agli studenti. «Adesso ci stiamo concentrando sul corpo docente e personale amministrativo. Per gli studenti prenderemo in seria considerazione l’ipotesi se sussisteranno i presupposti e qualora ci sia disponibilità: faremo tutto ciò che va fatto per ripartire in sicurezza» ha detto l'assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, parlando dei test sierologici.

In Emilia Romagna un medico in ogni scuola



Ogni scuola dell'Emilia-Romagna, invece, dovrà nominare un medico competente, in vista della ripresa dell'anno scolastico 2020-2021. È l'indicazione contenuta in una lettera a tutti i presidi della regione da parte del direttore dell'ufficio scolastico, Stefano Versari.