In Emilia-Romagna la flotta dei treni regionali più giovane d’Italia

Più efficienti e confortevoli, i nuovi convogli - progettati con tecnologie di ultima generazione - sono composti per il 97% di materiale riciclabile e consentono di ridurre i consumi del 30% rispetto ai treni precedenti. Pensati per chi viaggia per lavoro ma anche per svago, riservano spazi dedicati alle biciclette con possibilità di ricarica dei mezzi elettrici.

Avviata poco più di un anno fa, l’operazione è stata resa possibile dall’aggiudicazione alla nuova società Trenitalia Tper (70% Trenitalia-Gruppo FS Italiane e 30% Tper) della gara europea per il trasporto ferroviario regionale dell’Emilia-Romagna, la cui durata di 15 anni (rinnovabili per altri 7,5) ha permesso alla società di trasporto di investire oltre 600 milioni di euro nel potenziamento del servizio.

A Bologna una nuova base di manutenzione

Parallelamente all’arrivo dei nuovi convogli Trenitalia Tper ha investito circa 30 milioni

di euro per la realizzazione della nuova area manutentiva dei Pop e Rock presso il

proprio Impianto di Manutenzione Corrente a Bologna.

In meno di un anno e mezzo sono stati realizzati secondo le più moderne concezioni 6 nuovi binari - estensione di capannoni esistenti - ed è attualmente in corso l’upgrading dei quattro binari già in uso. Questo lavoro imponente permetterà di offrire 10 postazioni avanzate per la manutenzione dei nuovi convogli, oltre a quelle per il lavaggio automatico e la sanificazione.