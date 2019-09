In Emilia Romagna sette anni dopo più aziende e più Pil Il caso del distretto biomedicale di Mirandola oggi più competitivo

3' di lettura

Hanno “tenuto botta” da subito. Non si sono mai fermati, né allontanati. E ora che la conclusione dello stato d’emergenza si avvicina, possono affermare di «essere più forti di prima». Prima delle scosse che nel maggio 2012 uccisero 28 persone e ne lasciarono 45mila senza tetto. E prima anche della crisi economica. «Un combinato disposto che avrebbe potuto metterci in ginocchio per decenni, ma da subito - rivendica il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, commissario per la ricostruzione - ci siamo dati quest’obiettivo, cogliendo le nuove opportunità che si aprivano nel risollevarsi dalla distruzione».

Così sette anni dopo, il Pil del cratere tra le provincie di Modena e Ferrara rappresenta il 2,4% di quello nazionale, salito rispetto al 2011; come salito è il numero delle imprese (oggi 115mila) e degli impiegati, 22mila posti di lavoro in più, stima la Regione. Le scosse del 20 e 29 maggio 2012 fecero crollare antiche pievi, chiese e palazzi medievali, ma soprattutto capannoni nel distretto biomedicale tra Mirandola e Medolla. Qui le multinazionali, come Hmc Premedical, Gambro Dasco, Haemotronic, Sidam e Bellco, non hanno mai abbandonato il territorio, ma è stato anche inaugurato un nuovo tecnopolo per la ricerca nel settore della scienza della vita. Sempre secondo la filosofia che gli aiuti (1,9mld i contributi concessi per 3.500 progetti approvati per le imprese) «non dovessero servire solo a ricostruire i muri, ma anche a contribuire all’acquisto di macchinari innovativi e a favorire la ricerca, fondamentale per la fare la differenza - marca Bonaccini – nella competizione globale».

In una terra che non si credeva sismica - tanto che si sono concluse con archiviazioni le inchieste sui crolli, come quello alla Haemotronics dove morirono in quattro («emerse - sintetizza l’ex procuratore di Modena, Vito Zincani - che i capannoni erano costruiti con le regole dell'epoca»), ora 1.600 imprese hanno potuto rafforzare la prevenzione, con 60mln del fondo Inail. E viaggiando nel distretto, «vediamo fabbriche più nuove, più grandi e più sicure», si inorgogliscono tanto manager che dipendenti di società come Bbg, Rb o Euroset, colpite dai crolli, che ora rinsaldano fatturato ed export. Lo stato d’emergenza è prorogato fino al 2020. Il commissario non si sbilancia sulla possibilità che allora la ricostruzione sia conclusa, ma «si intravede il traguardo: le famiglie sono tornate pressoché tutte nelle loro case (6.942 gli edifici completati); molte imprese viaggiano a ritmi superiori del passato, nei centri storici stiamo intensificando la nostra azione».

Quello del 2012 fu il primo terremoto industriale della storia d’Italia, col rischio che potesse lasciare «ferite irreparabili.

È stata invece - ebbe a dire il capo dello Stato - una ricostruzione di successo». Ma quando, lasciati i capannoni, si varcano le antiche porte, tra Mirandola e Cavezzo o Concordia, tra Sant'Agostino e Finale Emilia, restano i ponteggi a sbarrare ancora teatri, chiese, campanili, Municipi, gli «edifici più pazienti», secondo la definizione di Sergio Mattarella. Nei piccoli centri «restano delle difficoltà», ammette il commissario ed è nella ricomposizione della comunità che si gioca l’ultima fase della ricostruzione. «Quest’anno - snocciola - abbiamo già investito 35milioni, per sostenere l’insediamento delle attività commerciali, artigianali e professionali nei centri ricostruiti, che si aggiungono ai 30milioni già stanziati per le opere di urbanizzazione primaria».