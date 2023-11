In Emilia-Romagna tasse ferme e più aiuti alle famiglie

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tasse regionali invariate per il nono anno consecutivo e 41 milioni di aiuti in più rispetto all’ultimo anno (141 milioni di euro in tutto), per sostenere i redditi più bassi tra chi vive, studia e lavora in regione, con sgravi sul trasporto pubblico, borse di studio scolastiche e universitarie, contributi alle rette dei nidi.

Nonostante il rallentamento economico in atto, i danni dall’alluvione da riparare, le bollette energetiche e l’inflazione record e il prelievo da parte del Governo di 45 milioni di euro l’anno, la Giunta dell’Emilia-Romagna ha appena trasmesso alle Commissioni assembleari un Bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026 difficile da scardinare. Una manovra da 13,735 miliardi di euro – di cui 9,6 per la sanità, voce principale di spesa –che dovrebbe approdare a metà dicembre al voto finale in Aula.

«Siamo in attesa dell’accordo sul riparto del Fondo sanitario nazionale – spiega l’assessore al Bilancio della Regione, Paolo Calvano – ma i 3 miliardi di risorse in più stanziati per il 2024 saranno assorbiti dagli aumenti di stipendio del personale sanitario, ben poco finirà sul miglioramento dei servizi. Noi confermiamo l’esenzione dal ticket nazionale di 23 euro sulle prime visite specialistiche per le famiglie con più di un figlio, una misura da 8,5 milioni di euro. E abbiamo aumentato di 6,5 milioni di euro (40 milioni di euro in tutto) lo sforzo per far viaggiare gratuitamente circa 300mila cittadini dell’Emilia-Romagna sui mezzi di trasporto pubblico locale, incrementato le borse di studio universitarie e scolastiche e i contributi alle rette sui nidi, senza toccare le aliquote fiscali e fronte di un ulteriore obolo che Roma ci ha imposto come contributo alla finanza pubblica».

Il «ratto» romano

Si tratta di un “prelievo forzoso” aggiuntivo di 30 milioni di euro l’anno, per il 2024 e il 2025 – precisa Calvano - perché il Governo ha inserito in manovra altri 350 milioni aggiuntivi che le regioni a statuto ordinario dovranno versare nel periodo 2024-2028, che si sommano ai 196 milioni di euro già previsti per il triennio 2023-2025.

«Cosicché, oltre ai 14,8 milioni di euro di nostra competenza per il 2023-2025, per i prossimi due anni avremo altri 30 milioni in più da pagare alla casse romane, 44,8 milioni di euro in totale ogni anno, un contributo extra per sostenere le spese del Paese senza nulla in cambio, anzi aggravando l’equilibrio di bilancio», commenta l’assessore. Cifra che si somma a un analogo prelievo forzoso ai danni di Comuni e Province italiani, cui il Governo ha chiesto di versare rispettivamente a 200 milioni e a 50 milioni di euro l’anno, per i prossimi cinque anni.