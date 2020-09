In Emilia un’impresa su tre resta in Cig, bruciati 4 miliardi di ricavi Il quarto Osservatorio di Confindustria per misurare gli effetti pandemici sulle aziende evidenzia che quattro imprenditori su dieci prevedono un calo del fatturato 2020 superiore al 30% rispetto all'anno prima di Ilaria Vesentini

Il quarto Osservatorio di Confindustria per misurare gli effetti pandemici sulle aziende evidenzia che quattro imprenditori su dieci prevedono un calo del fatturato 2020 superiore al 30% rispetto all'anno prima

Sono in cammino, ma è lento e nebuloso, le imprese della via Emilia, che a sette mesi dal lockdown stanno gradualmente recuperando ordini e fatturato, facendo rientrare i dipendenti che fin qui hanno lavorato da casa, ma non abbandonano il ricorso alla Cig e temono – stante il contesto europeo – un nuovo acuirsi dei contagi e quindi nuovi contingentamenti sociali, tanto che quattro imprenditori su dieci prevedono un calo del fatturato 2020 superiore al 30% rispetto all'anno prima. È il quadro dipinto dal quarto Osservatorio di Confindustria Emilia – l’associazione che raggruppa le territoriali di Bologna, Modena e Ferrara – che in settembre è tornata a sondare le aziende associate per misurare gli strascichi dell’emergenza sanitaria: oltre 900 imprenditori hanno risposto al questionario e rappresentano un campione significativo di 58mila dipendenti e 21 miliardi di euro di fatturato.

I bilanci

Salute e aspettative del sistema Emilia vanno dunque migliorando rispetto alla scorsa primavera, ma molto gradualmente: a marzo il 94% del campione stimava una flessione del volume d’affari, a maggio l’86%, ora la percentuale è calata al 79%. Se la flessione media del giro d’affari si aggira attorno al -15% - equivalente a circa 4 miliardi di euro in fumo nel tessuto industriale delle tre province – è pur vero che resta ancora oltre un terzo del panel che prevede crolli del fatturato più pesanti del -30%. Tra i settori a salvarsi sono solo chimica e farmaceutica, facilities e salute, mentre pagano un dazio superiore alle altre filiere, il sistema moda e lusso e metalmeccanica. In risalita anche le aspettative sugli ordini, ma la quota di pessimisti resta comunque del 68% e per quanto la quota sia migliore rispetto al 78% di maggio e all’80% di aprile, non racconta che più di un imprenditore su tre prevede ordini in discesa di oltre il 30%.

Il lavoro

Un’impresa su quattro è rimasta aperta in agosto e un 29% ha utilizzato gli ammortizzatori sociali: un dato molto basso rispetto al 63% di maggio e il 79% di aprile che si spiega anche con la necessità di far rientrare in fabbrica personale per recuperare lo stop del periodo di lockdown. Ma in settembre la quota di chi ricorrerà alla Cig risale al 37%, probabilmente perché si sono recuperati gli arretrati accumulati e il mercato resta comunque debole. Il ritorno alla normalità si legge anche dal ricorso allo smart working : scende ulteriormente al 16% la percentuale di aziende che intendono preservare il lavoro da remoto per almeno la metà delle maestranze circa la metà rispetto al dato di maggio e contro il 42% di aprile. «Entriamo in una stagione, quella invernale, che può complicare la nostra vita e la nostra economia perché sarà più facile che ripartano i contagi», avverte il presidente di Confindustria Emilia, Valter Caiumi. E sui licenziamenti rimarca che «se in fasi emergenziali lo stop a licenziare è giusto, ora è importante amministrare la situazione tenendo conto delle varie differenze di toni e cercando soluzioni intermedie che potrebbero aiutarci a gestire l’uscita graduale dalla crisi. Non credo che tenendo bloccato tutto si risolva il problema».