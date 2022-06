In Eni per fare “qualcosa di grande”

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Almeno una volta nella vita a tutti noi è stato chiesto cosa volevamo fare da grandi. Diverso è invece sentirsi chiedere “cosa vuoi fare DI grande?”. È la domanda che Eni rivolge a tutti i giovani, un invito ad ascoltare le proprie aspirazioni e a pensare senza confini, esprimendo le proprie potenzialità. È a loro che Eni offre - puntando sulla formazione, sulle tecnologie e sulla ricerca - la possibilità di sviluppare le proprie ambizioni, trasformandole in percorsi professionali.



Il valore della formazione

La formazione è un valore in cui Eni crede profondamente: i suoi programmi mettono al centro le persone e il loro sviluppo professionale, e utilizzano metodologie di apprendimento innovative volte a valorizzare le competenze in modo personalizzato. Fin dal momento di ingresso in azienda, vengono offerti a tutte le persone Eni, sia in Italia che all'estero, percorsi per la crescita e il potenziamento delle competenze manageriali, specialistiche e strategiche, in tutte le sedi presenti in Italia e all'estero.

Per garantire il processo di formazione continua è stato creato un centro di eccellenza, Eni Corporate University, che coordina le attività di training, gestisce le sinergie all'interno di Eni e garantisce la valorizzazione e la crescita continua delle competenze.

La conoscenza, inoltre, è scambio e collaborazione. Per questo in Eni vengono usati processi e sistemi come il KMS, il Knowledge Management System: una piattaforma digitale grazie alla quale accrescere, sviluppare e scambiare competenze e problem-solving tecnico, tramite la condivisione delle best-practice tra professionisti Eni di tutto il mondo, in qualsiasi momento.



Employer first

Il welfare aziendale rappresenta una dimensione importante della storia e dell'employer identity di Eni, che ha collocato le persone al centro della strategia di business, posizionandosi come una “caring company”, ossia un'impresa che mette tra le priorità la cura delle proprie persone. Come si traduce tutto questo? In un sistema di benefits e welfare aziendale che comprende un insieme di servizi, iniziative e strumenti rivolti a migliorare il benessere dei dipendenti e che viene oggi considerato una best practice nel settore. L'offerta spazia dalla tutela della salute (presidi medici, screening di prevenzione) alla copertura previdenziale, dai servizi ricreativi ed educativi (nidi scuola, summer camp per i figli, palestre convenzionate) a quelli finanziari e assicurativi, dalla mobilità alla ristorazione (mense aziendali). Eni ha anche messo a disposizione per tutti i suoi dipendenti, già in tempi precedenti alla pandemia, lo smartworking, proprio per consentire una migliore conciliazione tra esigenze professionali e personali.



L'etica dell'inclusione

Pluralità, diversità, inclusione. In Eni non sono semplici parole ma valori da tutelare, difendere e valorizzare sia in azienda, sia in tutte le relazioni con gli stakeholder esterni, tra cui fornitori, partner commerciali e industriali.

In una realtà in cui il divario salariale di genere è ancora molto ampio, Eni è una delle aziende che sostiene l'equità salariale a parità di ruolo come parte integrante del suo approccio alla Diversità e Inclusione, assicurando anche un monitoraggio annuale del gender pay ratio condiviso con le linee di Business, al fine di valutare, ove necessario, eventuali azioni correttive. La tutela della diversity è attuata anche nelle politiche di recruiting, formazione e sviluppo di carriera, con l'obiettivo di creare un ambiente di lavoro nel quale differenti caratteristiche o orientamenti personali e culturali siano considerati una risorsa e una fonte di arricchimento reciproco e un elemento irrinunciabile della sostenibilità del business.



Una grande squadra

La collaborazione, la condivisione di obiettivi e strategie, la sinergia in un contesto internazionale, l'ambiente dinamico e in costante evoluzione fanno sì che in Eni sia molto sentito lo spirito di squadra, in cui a creare valore è proprio la condivisione di passione, competenze, strategie. Un punto di partenza fondamentale per intraprendere il percorso di innovazione di Eni, che sempre di più investe sulla ricerca e sulla tecnologia finalizzate al percorso di decarbonizzazione.