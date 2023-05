C'è poi chi sogna di cavalcarle le onde, andando in equilibrio sulla tavola. Non a caso da Oristano sino al Sulcis le spiagge, in particolare durante i giorni di forte maestrale e mare mosso, diventano meta di surfisti professionisti e appassionati.

Per chi si vuole avvicinare a questo mondo ci sono offerte che prevedono surf coaching, pernottamento, lezioni e accompagnamento a partire da poco meno di 500 euro. Le destinazioni preferite sono quelle di Capo Mannu a circa 30 km da Oristano nell'Oristanese. E poi, scendendo lungo la corsa verso sud, a Buggerru. Mentre a nord ovest destinazioni ideali sono Porto Ferro e Alghero.